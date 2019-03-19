КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" приглашает выпускников 9­-11­ классов

КГА ПОУ «ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»





Приглашаем выпускников 9­-11­х классов поступить в наш колледж на специальности очного и заочного обучения

очное ОБУЧЕНИЕ

на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов

• Компьютерные сети

• Информационные системы и программирование (ТОП-50)

• Информационное обеспечение градостроительной деятельности

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Гостиничное дело (ТОП-50)

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)

• Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП -50)

• Архитектура

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

• Метеорология

• Радиотехнические информационные системы

• Рациональное использование природохозяйственных комплексов

• Земельно-имущественные отношения

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов

• Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)

• Гостиничное дело

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)

• Компьютерные сети

• Право и организация социального обеспечения

• Садово-парковое и ландшафтное строительство

• Метеорология

• Радиотехнические информационные системы

Вступительные испытания на специальность «Архитектура» - экзамен по рисунку

На заочном отделении возможно обучение с использованием дистанционных технологий без отрыва от работы.

Студентам, успешно обучающимся на очном отделении (бюджетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.

Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.

Иногородним предоставляется общежитие.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

На базе 9 классов - 3 года 10 мес.; на базе 11 классов - 2 года 10 мес.

Прием документов:

Очное отделение - с 15 мая. Заочное отделение - в течение года

документы, Необходимые для поступления:

1 Заявление на имя директора о приеме

2. Паспорт и его копия

3. Документ об образовании и его копия

4. Шесть фотографий (3x4)

5. Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка)

6. Копия трудовой книжки и свидетельство о браке (для заочного отделения)





Наш адрес:

690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 (проезд автобусами № 40, 60, 82, 98; троллейбусами № 4, 5, 11 до ост. «Кутузова»).

Тел.: (423) 280-17-88, 234-62-82, 232-70-86, 245-93-54

Эл. почта: suzppk@mail.ru. Наши сайты: www.suz-ppk.ru. www.vgmt.ru

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