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КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" приглашает выпускников 9-11 классов
КГА ПОУ «ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Приглашаем выпускников 9-11х классов поступить в наш колледж на специальности очного и заочного обучения
очное ОБУЧЕНИЕ
на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов
• Компьютерные сети
• Информационные системы и программирование (ТОП-50)
• Информационное обеспечение градостроительной деятельности
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Документационное обеспечение управления и архивоведение
• Гостиничное дело (ТОП-50)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)
• Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП -50)
• Архитектура
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• Метеорология
• Радиотехнические информационные системы
• Рациональное использование природохозяйственных комплексов
• Земельно-имущественные отношения
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов
• Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)
• Гостиничное дело
• Документационное обеспечение управления и архивоведение
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)
• Компьютерные сети
• Право и организация социального обеспечения
• Садово-парковое и ландшафтное строительство
• Метеорология
• Радиотехнические информационные системы
Вступительные испытания на специальность «Архитектура» - экзамен по рисунку
На заочном отделении возможно обучение с использованием дистанционных технологий без отрыва от работы.
Студентам, успешно обучающимся на очном отделении (бюджетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.
Иногородним предоставляется общежитие.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 классов - 3 года 10 мес.; на базе 11 классов - 2 года 10 мес.
Прием документов:
Очное отделение - с 15 мая. Заочное отделение - в течение года
документы, Необходимые для поступления:
1 Заявление на имя директора о приеме
2. Паспорт и его копия
3. Документ об образовании и его копия
4. Шесть фотографий (3x4)
5. Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка)
6. Копия трудовой книжки и свидетельство о браке (для заочного отделения)
Наш адрес:
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 (проезд автобусами № 40, 60, 82, 98; троллейбусами № 4, 5, 11 до ост. «Кутузова»).
Тел.: (423) 280-17-88, 234-62-82, 232-70-86, 245-93-54
Эл. почта: suzppk@mail.ru. Наши сайты: www.suz-ppk.ru. www.vgmt.ru
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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