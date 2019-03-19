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"Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор абитуриентов
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Кавалеровский многопрофильный колледж» производит набор
на базе 9-11 классов, очная форма обучения, на бюджетной основе:
«Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Право и организация социального обеспечения»
- специальность: юрист
- срок обучения: 2 г. 10 мес.
«Мастер ЖКХ»
- профессия: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям.
- срок обучения: 2 г.10 мес.
«Банковское дело»
- квалификация: специалист банковского дела
- срок обучения: 2 г.10 мес.
На базе 11 классов, заочная форма обучения, на бюджетной основе.
«Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Горный техник»
- квалификация: маркшейдер
- срок обучения: 3 г. 10 мес.
На базе 11 классов, заочная форма обучения, на коммерческой основе:
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Право и организация социального обеспечения»
- специальность: юрист
- срок обучения: 2 г. 10 мес.
«Банковское дело»
- квалификация: специалист банковского дела
- срок обучения: 2 г.10 мес.
«Экономика и бухгалтерский учет»
- квалификация: бухгалтер
- срок обучения: 2 г.10 мес.
Филиал «Кавалеровского многопрофильного колледжа» п. Ольга
«Автомеханик»
- квалификация: слесарь
«Продавец, контролер-кассир»
- квалификация: продавец
Зачисление в колледж по всем формам обучения проводится по конкурсу документов.
КГБ ПОУ «КМК»: 692413, Приморский край,
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 103,
Телефон /факс (42375) 91197, 92400
inform_kgt@mail.primorye.ru
www.spokgt.ru
Филиал: п. Ольга, ул. Партизанская 4
Тел: 8(42376) 91166
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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