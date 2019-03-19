"Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор абитуриентов

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



«Кавалеровский многопрофильный колледж» производит набор

на базе 9-11 классов, очная форма обучения, на бюджетной основе:



 «Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»



- квалификация: техник



- срок обучения: 3 г.10 мес.



 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»



- квалификация: техник



- срок обучения: 3 г.10 мес.



 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»



- квалификация: техник



- срок обучения: 3 г.10 мес.



 «Право и организация социального обеспечения»



- специальность: юрист



- срок обучения: 2 г. 10 мес.



 «Мастер ЖКХ»



- профессия: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям.



- срок обучения: 2 г.10 мес.



 «Банковское дело»



- квалификация: специалист банковского дела



- срок обучения: 2 г.10 мес.



На базе 11 классов, заочная форма обучения, на бюджетной основе.



 «Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»



- квалификация: техник



- срок обучения: 3 г.10 мес.



 «Горный техник»



- квалификация: маркшейдер



- срок обучения: 3 г. 10 мес.



На базе 11 классов, заочная форма обучения, на коммерческой основе:



 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»



- квалификация: техник



- срок обучения: 3 г.10 мес.



 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»



- квалификация: техник



- срок обучения: 3 г.10 мес.



 «Право и организация социального обеспечения»



- специальность: юрист



- срок обучения: 2 г. 10 мес.



 «Банковское дело»



- квалификация: специалист банковского дела



- срок обучения: 2 г.10 мес.



 «Экономика и бухгалтерский учет»



- квалификация: бухгалтер



- срок обучения: 2 г.10 мес.



Филиал «Кавалеровского многопрофильного колледжа» п. Ольга



 «Автомеханик»



- квалификация: слесарь



 «Продавец, контролер-кассир»



- квалификация: продавец



Зачисление в колледж по всем формам обучения проводится по конкурсу документов.



КГБ ПОУ «КМК»: 692413, Приморский край,



пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 103,



Телефон /факс (42375) 91197, 92400



inform_kgt@mail.primorye.ru



www.spokgt.ru



Филиал: п. Ольга, ул. Партизанская 4



Тел: 8(42376) 91166



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Газета "Золотой Рог", Владивосток.

