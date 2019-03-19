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"Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор абитуриентов

19 Марта 2019, 15:00 | Приморье

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Кавалеровский многопрофильный колледж» производит набор

на базе 9-11 классов, очная форма обучения, на бюджетной основе:

 «Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»

- квалификация: техник

- срок обучения: 3 г.10 мес.

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

- квалификация: техник

- срок обучения: 3 г.10 мес.

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- квалификация: техник

- срок обучения: 3 г.10 мес.

 «Право и организация социального обеспечения»

- специальность: юрист

- срок обучения: 2 г. 10 мес.

 «Мастер ЖКХ»

- профессия: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

- срок обучения: 2 г.10 мес.

 «Банковское дело»

- квалификация: специалист банковского дела

- срок обучения: 2 г.10 мес.

На базе 11 классов, заочная форма обучения, на бюджетной основе.

 «Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»

- квалификация: техник

- срок обучения: 3 г.10 мес.

 «Горный техник»

- квалификация: маркшейдер

- срок обучения: 3 г. 10 мес.

На базе 11 классов, заочная форма обучения, на коммерческой основе:

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

- квалификация: техник

- срок обучения: 3 г.10 мес.

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- квалификация: техник

- срок обучения: 3 г.10 мес.

 «Право и организация социального обеспечения»

- специальность: юрист

- срок обучения: 2 г. 10 мес.

 «Банковское дело»

- квалификация: специалист банковского дела

- срок обучения: 2 г.10 мес.

 «Экономика и бухгалтерский учет»

- квалификация: бухгалтер

- срок обучения: 2 г.10 мес.

Филиал «Кавалеровского многопрофильного колледжа» п. Ольга

 «Автомеханик»

- квалификация: слесарь

 «Продавец, контролер-кассир»

- квалификация: продавец

Зачисление в колледж по всем формам обучения проводится по конкурсу документов.

КГБ ПОУ «КМК»: 692413, Приморский край,

пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 103,

Телефон /факс (42375) 91197, 92400

inform_kgt@mail.primorye.ru

www.spokgt.ru

Филиал: п. Ольга, ул. Партизанская 4

Тел: 8(42376) 91166

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: куда пойти учиться 



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