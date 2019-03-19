Бизнес-гороскоп: Стрельцы поразят все финансовые цели

Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта

ОВЕН. Деньги у вас будут, жаловаться не стоит, однако и транжирить - тоже. По крайней мере, относительно предыдущих дней, эта неделя обещает выглядеть получше. В среду и четверг не стоит относиться к рабочим обязанностям легкомысленно.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение стабильно. Но не стремитесь к быстрому обогащению, проверяйте все сомнительные сделки. Не верьте звонкам от мошенников по поводу ваших банковских карт. В пятницу желательно тратить деньги исключительно по острой необходимости.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас на гребне волны успеха. Даже рутинные дела вы делаете с удовольствием. И ваш креатив обязательно оценят. Новые идеи принесут прибыль. Вокруг вас все больше единомышленников.

РАК. Финансовое положение не внушает опасений. В четверг может поступить интересное предложение по поводу работы или повышения квалификации, о котором стоит серьезно задуматься, оно сулит хорошие перспективы. Вероятны удачи в делах благодаря вашим талантам.

ЛЕВ. В понедельник вероятны денежные затруднения, но вторник исправит положение. У вас может сложиться впечатление, что судьба будет благосклонна к вам и дальше, но рассчитывать на это не стоит. Лучше не тратить лишнего.

ДЕВА. Достаточно благоприятная неделя для активности в профессиональной сфере. В среду не стоит доверять мало знакомым людям, опасайтесь аферистов. В пятницу при встрече с деловыми партнерами вы можете получить выгодное предложение. Однако стоит адекватно оценить свои силы и возможности.

ВЕСЫ. На понедельник и вторник хорошо планировать серьезные деловые встречи, подписание договоров и прочих бумаг. В среду не стоит начинать дела, связанные с риском, однако в этот день будет удачен переезд. В субботу лучше не иметь при себе крупных сумм денег.

СКОРПИОН. Финансовое положение не вызывает особенного беспокойства. Вы даже получите дополнительную прибыль. А главное - убедитесь в лояльности и уважении со стороны деловых партнером, коллег и начальства. Воскресенье - благоприятный день для выгодных и качественных покупок.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе финансовое положение стабилизируется. В среду вероятны денежные поступления, информацию о которых лучше сохранить в тайне. Возможно получение предложения о новой работе. И это шанс обрести дополнительный источник доходов.

КОЗЕРОГ. Ваши планы по поводу повышения по службе, командировок и деловых встреч могут расстроиться. Но не стоит это принимать близко к сердцу, что ни делается, все - к лучшему. Финансовые возможности будут несколько скромнее, чем обычно, но это ненадолго.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник можно ожидать поступления незначительной суммы денег, которая не исправит положение. Вероятны финансовые трудности, которые придется преодолевать довольно долгое время. Во вторник и среду не выходите из себя, кто бы ни стоял на вашем пути.

РЫБЫ. В начале недели вас ждет успех, если вы будете справедливы по отношению к себе и деловым партнерам. Во вторник вероятно поступление незначительной суммы. В среду и четверг не спешите рисковать, так как риск будет неоправданным, а потери - велики. В субботу возможны непредвиденные расходы на детей.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.