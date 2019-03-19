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Отходы краба вывалили в центре Владивостока

19 Марта 2019, 19:30 | Приморье

В нескольких десятках метров от Краевого центра занятости населения прохожие ощущают сильный запах от новой несанкционированной свалки

Десятки мусорных мешков, набитых отходами разделки крабов, были обнаружены в минувший понедельник в районе съезда с Золотого моста у руин расселенного здания по ул. Сибирцева, 4. Это всего в нескольких десятках метров от Краевого центра занятости населения. Газетой «Золотой Рог» во вторник об этом факте было поставлено в известность Управление Росприроднадзора по Приморскому краю.


 

Руководитель Управления Иван ШАБАЛИН письмом от 19 марта сего года № 03-12/1122 сообщил, что вопрос по размещению отходов потребления, в том числе биологических отходов, неустановленными лицами в районе ул. Вс. Сибирцева, 4 сегодня был рассмотрен и направлен для соответствующего реагирования в рамках природоохранного законодательства по следующим адресам: 

Начальнику УМВД России по г. Владивостоку С.А. ГУСЕВУ «для установления круга лиц, причастных  к указанным в обращении нарушениям природоохранного законодательства РФ, и проведения иных процессуальных действий по фиксации правонарушений, а также направления материалов проверки в административную комиссию Владивостокского ГО для привлечения к административной ответственности виновных лиц».

И.о. главы города Владивосток О.В. ГУМЕНЮКУ - «для принятия мер по ликвидации несанкционированной свалки. О принятых мерах – проинформировать заявителя и Управление в установленный законом срок».

Руководителю Управления Федеральной защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Т.Н. ДЕТКОВСКОЙ - «для рассмотрения по существу и принятия мер в рамках возложенных полномочий».

Руководителю Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Д.Г. ЗДАНОВИЧУ – для рассмотрения по существу в части касающихся полномочий этого надзорного органа.

Деловая газета «Золотой Рог», выражая признательность Управлению Росприроднадзора за оперативность в разрешении ситуации, надеется, что все информированные структуры также оперативно предпримут усилия со своей стороны для ликвидации «наглой» несанкционированной свалки в центре города и наказании виновных.

Фото автора.

 

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: экология  свалка  краб 



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