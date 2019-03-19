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Биологические отходы вывалили прямо в центре Владивостока
Наглую свалку из десятков мусорных мешков, набитых отходами разделки краба, устроили у Золотого моста
Десятки мусорных мешков, набитых отходами разделки краба, были обнаружены в минувший понедельник в районе съезда с Золотого моста у руин расселенного здания по ул. Сибирцева, 4. Это всего в нескольких десятках метров от Краевого центра занятости населения. Газетой «Золотой Рог» во вторник об этом факте было поставлено в известность Управление Росприроднадзора по Приморскому краю.
Руководитель Управления Иван ШАБАЛИН письмом от 19 марта сего года № 03-12/1122 сообщил, что вопрос по размещению отходов потребления, в том числе биологических отходов, неустановленными лицами в районе ул. Вс. Сибирцева, 4 во вторник был рассмотрен и направлен для соответствующего реагирования в рамках природоохранного законодательства по следующим адресам:
Начальнику УМВД России по г. Владивостоку С.А. ГУСЕВУ «для установления круга лиц, причастных к указанным в обращении нарушениям природоохранного законодательства РФ, и проведения иных процессуальных действий по фиксации правонарушений, а также направления материалов проверки в административную комиссию Владивостокского ГО для привлечения к административной ответственности виновных лиц».
И.о. главы города Владивосток О.В. ГУМЕНЮКУ - «для принятия мер по ликвидации несанкционированной свалки. О принятых мерах – проинформировать заявителя и Управление в установленный законом срок».
Руководителю Управления Федеральной защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Т.Н. ДЕТКОВСКОЙ - «для рассмотрения по существу и принятия мер в рамках возложенных полномочий».
Руководителю Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Д.Г. ЗДАНОВИЧУ – для рассмотрения по существу в части касающихся полномочий этого надзорного органа.
Деловая газета «Золотой Рог», выражая признательность Управлению Росприроднадзора за оперативность в разрешении ситуации, надеется, что все информированные структуры также оперативно предпримут усилия со своей стороны для ликвидации наглой, несанкционированной свалки в центре города и наказании виновных.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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