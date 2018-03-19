Крымская улица по городу идет...

Во Владивостоке состоялся патриотический праздничный митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией

В минувшее воскресенье славная дата нашей истории собрала у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке около двух тысяч патриотов Родины - представителей около ста общественных организаций, вузов, школ, армии и флота, а так же ветеранов и просто неравнодушных граждан. В митинге приняли участие врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, глава приморского парламента Александр РОЛИК и другие представители краевой и городской власти - исполнители и законодатели, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В знаменательный день 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и города-героя Севастополя в состав РФ. Это стало возможным на основании воли жителей Крыма, которые 16 марта того же года на референдуме высказались за воссоединение с Россией. За это проголосовали около 97% жителей полуострова. Тогда же решительные действия руководства страны оградили жителей Крыма от попыток украинских властей вернуть их в лоно националистического государства.

В ходе митинга выступления представителей общественных организаций чередовались с выступлениями приморских творческих коллективов и артистов.

Председатель краевого Совета ветеранов Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, отметил, что если бы не Крым, то было бы, что-то другое, что сегодня породило противостояние между Россией и США. И то, что «грязный американский сапог» не высадился в Крыму, стало препятствием заокеанской имперской экспансии в Средней Азии и на Ближнем Востоке: «Не получилось! Дерзко, смело, умело Россия не отдала Крым. Мы вполне понимаем, что это была пощечина, которую США никогда не получали». Ветеран отметил, что теперь они, используя ползучих гадов и мразей, пытаются взять реванш - расколоть наше общество, и сделать ему множество неприятностей, а Россию «назначить» виновной во всех мировых бедах. Но это безумие обязательно пройдет и Крым навсегда останется с нами. «А мы, россияне, все будем делать для того, чтобы крепить наше единство и могущество России», - сказал он в заключение.

Михаил ЕРМАКОВ, президент Федерации парусного спорта Приморского края напомнил, что ровно четыре года назад именно по инициативе этой спортивной организации приморцы собрались здесь же на митинг, на котором приветствовали результаты референдума в Крыму и историческое событие - возвращение его «в родную гавань, к родным берегам»: «И ведь насколько правильно был сделан выбор тогда крымчанами! Мы помним, что началось буквально в первых числах мая - антитеррористическая операция, Одесса - сжигание Дома профсоюзов, Донбасс, Луганск». Он отметил, что на полуострове противостояние было бы еще жестче, если бы не это быстрое и верное решение. И надо понимать самих жителей Крыма, владея которым, Украина не вкладывала средства в его развитие. Более того - считая его своим, отрубила его от воды и света. Сегодня это восстанавливается Россией, и в этом году должен заработать Крымский мост. И приятно, что Севастопольская бухта сегодня, как и в далеком прошлом, принимает на соревнования дальневосточных яхтсменов - его дети соревнуются там в классе «Оптимист». И это уже никому не отнять, если мы сплотимся.

Председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина АЛЕКСЕЕВА сказала, что именно эта организация собрала на этот раз приморцев на знаменательный концерт-митинг: «Сегодняшний праздник - это день нашего единства вместе с Россией и Крымом, вместе с Президентом». И наше общее будущее - это, как поется в гимне РФ, «братских народов союз вековой».

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Владивостокского морского собрания Константин СИДЕНКО тоже поздравил собравшихся: «С выбором нашего будущего, будущего России! Крым и Приморье соединяет не только 53-я широта, но и наша совместная великая история». Он напомнил о тех знаменитых соотечественниках, которые вписали в нее наиболее яркие страницы и отметил, что неверно, когда говорят, что в Крыму ничего не делается - он лично звонил туда своему другу и спрашивал об этом. На самом деле все там развивается и строится - детские сады, федеральные дороги, мост. И, если бы четыре года назад не было бы принято смелое решение, то этого бы не было. Да еще бы пол России оказались бы под иноземным диктатом.

«Крым наш! И так будет всегда!» - этими словами он закончил свое выступление.

И в остальных выступлениях представителей приморской общественности лейтмотивом звучало, что Крым и Россия - это единое целое, и оно не поддается разделу, как и дружба народов различных национальностей в Приморье и в Крыму. Успешно сохраняя свою самобытность, они имеют возможность успешно воплощать свои чаяния и идеи.