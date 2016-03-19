Атомная подводная лодка "Кузбасс" пополнила состав ТОФ

19 марта, на Дальневосточном заводе «Звезда» состоится передача модернизированной атомной подводной лодки «Кузбасс» Тихоокеанскому флоту. Торжественная церемония символично приурочена к Дню моряка-подводника, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В митинге примут участие президент компании «Роснефть» Игорь Сечин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, врио главнокомандующего военно-морского флота России Владимир Королев, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, представители Дальневосточного центра судостроения и ремонта и другие.

Как уже сообщале деловая газета "Золотой Рог", с 2009 года атомная подводная лодка «Кузбасс» находилась на ремонте на заводе «Звезда». Многоцелевой подводный крейсер не только восстановил технические характеристики, но и был и оснащен самой современной техникой. Теперь лодка готова к выходу в море для выполнения боевых и оперативно-тактических задач.

Отметим, в декабре прошлого года модернизированную атомную подводную лодку «Кузбасс» продемонстрировали председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в рамках его визита на судостроительный комплекс «Звезда».

Российская атомная подводная лодка «Кузбасс» была спущена на воду в 1992 году и выполняла задачи боевого патрулирования в составе Тихоокеанского флота.

По решению Президента России Владимира Путина инвестиции в строительство судостроительного комплекса из ресурсов «Роснефти» составят 60 миллиардов рублей.

Кроме того, для ускорения развития кластера с 1 февраля по решению председателя правительства Дмитрия Медведева в Приморье появилась третья территория опережающего развития – ТОР «Большой Камень».

По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, реализация в крае значимого проекта федерального масштаба не только даст новый толчок развитию региона, но и повысит уровень импортозамещения и инфраструктуру российского флота.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.