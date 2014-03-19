В Приморье около 100 новых фотоловушек появятся на "Земле леопарда" этой весной

Установка около 100 новых фотоловушек для учета численности дальневосточных леопардов и амурских тигров началась на южной и северной площадках ФГБУ "Земля леопарда". Это стало возможным благодаря совместной работе нацпарка, Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, Института устойчивого природопользования, а также Общества сохранения диких животных в РФ (WCS).

Учет диких кошек с помощью фотоловушек проводился учеными Дальневосточного отделения РАН и экспертами общественных природоохранных организаций на территории национального парка еще до момента его образования в 2012 году. Беспрецедентный объем данных, полученный за 10 лет фотомониторинга, лег в основу уникального издания – «Атласа дальневосточного леопарда». За несколько лет фотомониторинг зарекомендовал себя как один из самых надежных методов при оценке численности хищников. К тому же он стал особенно актуален в последние годы, когда толщина снежного покрова не позволяла провести традиционный зимний учет животных по следам.

Прошедшей зимой на территории «Земли леопарда» работали около 190 ловушек. Большая часть из них была установлена на возвышенностях – основных местообитаниях леопарда. Дело в том, что, будучи осторожным хищником, пятнистая кошка старается не встречаться с тигром, который чаще всего не утруждает себя покорением сопок и передвигается по равнине.

Особенностью фотомониторинга в этом году является то, что значительную часть ловушек установят не на хребтах, а в долине – для учета численности не только леопарда, но и тигра.

«Так сложилось, что информация о численности леопарда была в приоритете, и ловушек «для тигра» было меньше. В итоге, по данным фотомониторинга, на территории «Земли леопарда» зафиксировано только 7 тигров, однако учет по следам на снегу показал, что здесь обитают около 20 полосатых хищников. С помощью новых фотоловушек важно проверить эту информацию»,- рассказала Елена Салманова, заместитель директора по науке и экологическому просвещению ФГБУ «Земля леопарда».

Полученные данные о популяции тигров на «Земле леопарда» позволят ученым сделать выводы о том, насколько сильна конкуренция между двумя краснокнижными кошками. В том числе это зависит и от размеров численности копытных – основного корма хищников. Информацию об этом также смогут дать снимки, полученные с помощью фотоловушек.

Установку камер, приобретенных на средства WWF России, в эти дни на юге «Земли леопарда» ведут его сотрудники совместно со специалистами Института устойчивого природопользования. На южной площадке нацпарка этой весной появятся 42 новые фотоловушки, которые будут работать без подзарядки 4 месяца.

Как рассказал координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко, итоговые результаты весеннего фотомониторинга станут известны этой осенью: «Планируется, что полученная информация будет направлена в единую базу данных о краснокнижных кошках, которой смогут пользоваться все, кто занимался учетом. Операторами этой базы станут: ФГБУ «Земля леопарда», Российская академия наук, а также Департамент охотнадзора Приморья».

Еще около 60 ловушек на севере «Земли леопарда» устанавливают сейчас специалисты нацпарка совместно с WCS. Директор российского представительства Общества Дейл Микелл рассказал, что в этом году они приобрели более современные фотоловушки, чем были прежде. Их объем памяти и размер батареи позволят делать больше снимков и служить дольше. Все это даст возможность составить относительно полную картину о популяции в нацпарке не только дальневосточного леопарда, но и амурского тигра.

«Работа сотрудников нацпарка, WWF и WCS – прекрасный пример сотрудничества, при котором объединение общих усилий позволяет добиться прекрасных результатов. Мы надеемся, что общая работа будет продолжена, ведь только вместе мы можем сохранить уникальных кошек, обитающих в Приморье», - отметил Дейл Микелл.

Помимо фотомониторинга на южной и северной площадках национального парка «Земля леопарда», в этом году такие исследования впервые будут проведены в краевом заказнике «Полтавский». В содружестве с КГБУ «Приморская администрация ООПТ» WWF России установит здесь несколько пар фотоловушек.

«Многие годы река Кроуновка являлась для леопардов северной границей ареала. Четыре года назад одинокий самец леопарда начал оставлять свои следы на территории заказника «Полтавский», а в прошлую зиму была обнаружена самка с котенком. И, конечно, важно знать, что происходит с этими животными, как они адаптировались к условиям обитания на этой территории, - говорит Павел Фоменко. Как отмечает Павел, появление этих животных в заказнике – абсолютно адекватная реакция на усиленную систему охраны, которая была создана благодаря усилиям КГБУ при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Добавим, что этой весной силами сотрудников «Земли леопарда» фотоловушки будут также установлены за границами национального парка, в том числе в охранной зоне. Таким образом, совместными усилиями фотомониторинг в этом году будет проведен на 90% ареала дальневосточного леопарда, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

ZRPRESS.Ru, Владивосток