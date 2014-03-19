ДВФУ ждет большой прорыв к 2020 году

15 марта Дальневосточным федеральным университетом была успешно защищена «дорожная карта» по программе повышения конкурентоспособности вузов. В рамках этой программы развития, построенной как комплекс стратегических инициатив, ДВФУ подвергнется глобальной реорганизации, которая поможет стать ему более привлекательным как для высококлассных преподавателей, так и для талантливых студентов. Сегодня на брифинге для СМИ ректор Сергей ИВАНЕЦ сообщил, что руководство университета также рассчитывает на его значительное укрепление в мировых рейтингах.

Напомним, около года назад правительством была инициирована самая значимая и масштабная программа поддержки ведущих российских вузов до 2020 года. Эта программа получила серьезное бюджетное финансирование в размере 44 млрд рублей на 4 года, далее финансирование должно определяться дополнительно. На участие в программе был объявлен конкурс. Несколько десятков российских вузов соревновались за право получить эту бюджетную поддержку. В итоге летом прошлого года международным советом было отобрано 15 лучших вузов, в том числе ДВФУ. Дальше нужно было подготовить и представить «дорожную карту», т.е. подробный план с расписанием этапов, сроков и результатов, которых вуз рассчитывает достичь.

- К сожалению, на первом рассмотрении осенью защитить нашу «карту» не удалось, и руководству было предложено устранить недостатки и замечания и выйти на повторную защиту, - сообщил Сергей Иванец. - Теперь «дорожная карта» стала гораздо лучше, понятнее и убедительнее. Речь идет об очень серьезных результатах в итоге, и обязательства, которые берет на себя ДВФУ, должны быть действительно амбициозны и реализуемы.

В текущем году ДВФУ получит 600 миллионов рублей на развитие. Большие итоговые отчетные сессии будут подаваться на рассмотрение совету по программе по истечению каждых трех лет работы.

Ожидается, что к 2020 году в университете будет работать 20% приглашенных высококвалифицированных преподавателей. На сегодняшний день в ДВФУ на постоянной основе работает 70 приглашенных профессоров, кроме того, в 2013 году 80 выездных профессоров приехали для проведения краткосрочных курсов.

«Дорожная карта» также предполагает, что к 2020 году в ДВФУ будет обучаться 30% иностранных студентов. Сергей Иванец пояснил, что система мер по привлечению студентов в первую очередь рассчитана на ребят из России – повышенные стипендии для «высокобалльников» по ЕГЭ, компенсация проезда для ребят, живущих за пределами Приморского края, повышенные стипендии для абитуриентов, которые на сдаче дополнительного экзамена ЕГЭ выбирают сложные технически-инженерные специальности.

- По итогам прошлого года все эти инструменты позволили ДВФУ привлечь молодежь из 54 регионов России, - отметил ректор.

Он сказал, что впоследствии будет введен ряд новых мер для привлечения русских и иностранных ребят. Во-первых, специальные гранты на образование, на которые может рассчитывать абитуриент с особым добросовестным отношением к учебе. Во-вторых, гранты на обучение по обмену. Вместе с этим ДВФУ проявит активное участие в международных образовательных выставках и ярмарках.

Руководство ДВФУ планирует привлекать студентов из всех точек земного шара, но Сергей Иванец назвал зоны приоритетного интереса. В первую очередь это КНР – за счет географической близости и сложившихся связей.

Одно из обязательств в рамках «дорожной карты» - повышение положения в образовательных рейтингах. Сейчас в рейтинге QS World University Rankings, который составляется авторитетной британской компанией, ДВФУ занимает 700 место. «Звучит не очень гордо, но вместе с тем мы – один из весьма и весьма немногих вузов, кто вообще попал в этот рейтинг, - отметил Сергей Иванец. – Кроме того, мы участвуем в нем лишь второй год. Наша задача – к 2020 году попасть в топ-200 общего рейтинга».

По итогам исследований был выявлен ряд прорывных направлений, по которым ДВФУ планирует развиваться в сотрудничестве с ДВО РАН и зарубежными вузами АТР. В перечне этих ведущих направлений есть исследование и освоение ресурсов Мирового океана, создание и эксплуатация морских гидросооружений и техники, нефтегазовая индустрия, прикладное востоковедение и иные важные исследовательские и технологические разработки, отвечающие требованиям современности.

Для эффективной работы научных лабораторий требуется оснащение соответствующим оборудованием. До середины прошлого года ДВФУ располагал тем оборудованием, которое имели четыре вошедших в него вуза, плюс что-то было приобретено в период трансформации. «Но затем мы начали активно приобретать по заказам Школ ДВФУ оборудование для оснащения лабораторного корпуса, - сообщил ректор. - Планировалось, что он вступит в действие летом 2013 года, но его подготовка подходит к завершению именно сейчас. На закупку оборудования были выделены дополнительные средства – 1,5 миллиарда рублей». Сергей Иванец подчеркнул, что лабораторный корпус, который откроется в ближайшем будущем, станет редким случаем концентрации новейшего высокотехнологичного научного и образовательного оборудования. На Дальнем Востоке ничего подобного больше нет.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.