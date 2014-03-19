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В Приморье коллектив "Плясунья" помогает своей участнице бороться с лейкозом
Когда же помощь понадобилась самой Гале, из Артема, откуда она родом, в краевую станцию переливания крови, расположенную во Владивостоке, съехались все ее друзья. В итоге бесценной жидкости собрали в разы больше, чем требовалось девушке, оставшаяся кровь сможет спасти и другие жизни.
Болезнь Гали появилась неожиданно и развивалась так стремительно, что родители и близкие девушки до сих пор не могут оправиться от шока. «Еще в сентябре Галинка проходила плановую медкомиссию в поликлинике, — рассказывает мама девушки, Светлана. — Результаты анализов были хорошие, ничто не предвещало беды».
Уже спустя пару месяцев Галя почувствовала себя плохо: появилась усталость, слабость во всем теле, раздражительность. Но несмотря ни на что, любимое занятие — танцы в ансамбле «Плясунья» — не бросила и даже выступала на концертах. Но самочувствие становилось все хуже. «Я списывала ее состояние на большие нагрузки в техникуме и частые выступления, — делится Светлана. — Думала, отдохнет на каникулах, будет питаться нормально, чаще гулять на свежем воздухе, общаться с друзьями. Но это не помогло».
Галя угасала на глазах, и обеспокоенные родители отвезли ее в артемовскую больницу. Обследовав пациентку, врачи вынесли свой вердикт: девушку необходимо срочно госпитализировать в краевой детский онкогематологический центр города Владивостока.
Опасения медиков оказались не беспочвенны: в онкоцентре у Гали диагностировали острый миеломонобластный лейкоз. Это злокачественная опухоль, при которой активно растет число измененных белых клеток крови. Накапливаясь в костном мозге, они блокируют развитие здоровых клеток.
В больнице Галя прошла тяжелый курс химиотерапии. Следующим шагом для девушки должна стать сложная операция — трансплантация костного мозга. Во вторник, 4 марта, Галя при поддержке благотворительного фонда «Сохрани жизнь» вместе с мамой вылетела в Москву, где ей будет оказана высокотехнологичная помощь, которая требуется ей на данном этапе лечения.
Болезненность процедур, перелет в другой город не самые главные проблемы. Против Гали играет время: через три месяца девушка станет совершеннолетней. Это значит, что за все лечение, которое сейчас она получает бесплатно в Москве, в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, придется платить. Как только Гале исполнится 18 лет, она встанет в очередь за материалом для трансплантации костного мозга: такие операции проводят в первую очередь детям.
«Изначально у нас не было желания лечиться в другой стране, — продолжает Светлана, — сейчас так много мошенников за рубежом, которые спекулируют на детском здоровье. Да и в России, я знаю, работают замечательные врачи, которые действительно могут помочь. Но медлить, к сожалению, нельзя. Однако мы постараемся испробовать все способы вылечить Галинку на родине».
В любом случае, будет ли Галя лечиться в России или все же отправится в другую страну, ей может потребоваться финансовая помощь.
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(где 200 это сумма пожертвований от 20 до 1500 руб.)
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