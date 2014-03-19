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В Приморье коллектив "Плясунья" помогает своей участнице бороться с лейкозом

19 Марта 2014, 17:05 | Приморье
Ещё несколько недель назад творческий коллектив «Плясунья» готовился к долгожданному выступлению на Паралимпийских играх. Но яркие эмоции от поездки в Сочи перечеркнуло известие о тяжелой болезни одной из участниц танцевальной группы. Диагноз Галины Сутовской — «острая форма миелобластного лейкоза» — шокировал всех. Но опускать руки не стали.
 
Юлия Горбунова, руководитель ансамбля танца «Плясунья»: «После первого курса химиотерапии ей стало легче, за это время и родители, и мы искали альтернативное лечение и нашли его в институте им. Рогачева, в московской клинике. Буквально сегодня начинается второй курс химиотерапии, и врачи уже сказали — единственный способ полного выздоравливания, является трансплантация костного мозга».
 
Победить рак Гале помогают не только столичные врачи. Танцующие друзья укрепляют веру: для плясуньи сняли и отправили в Москву видео-послание.
 
Десятки сердец сейчас и встречают на занятиях танцоров. Из них выложили имя больной девочки. Но не только душевной теплотой решил помочь коллектив. «Плясунья» проведет благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на лечение.
 
Какая сумма потребуется на лечение, пока не могут сказать даже врачи. Ещё неизвестно, подойдут ли в качестве донора родственники или придется обращаться в Европу. Да и Гале уже через пару месяцев 18, и тогда каждый день в клинике будет стоить десятки тысяч рублей. И чтобы собрать их, потребуется не один концерт.
 
19 марта в 19 часов в «Центре детского творчества Владивостока» состоится благотворительный концерт творческого коллектива «Плясунья», вернувшегося буквально несколько дней назад из Сочи. Все деньги пойдут на лечение Галины Сутовской.
 
Семнадцатилетняя Галя Сутовская в свои годы успела окончить хореографическую гимназию с красным дипломом: таких результатов в ее потоке не добился больше никто. Сейчас Галя учится в техникуме, планирует в будущем стать метеорологом. Кстати, и теперь ниже «пятерки» ее отметки в табеле не опускаются. При этом она всегда готова прийти на помощь одноклассникам, а преподаватели отмечают ее скромность, трудолюбие и дисциплинированность.

Когда же помощь понадобилась самой Гале, из Артема, откуда она родом, в краевую станцию переливания крови, расположенную во Владивостоке, съехались все ее друзья. В итоге бесценной жидкости собрали в разы больше, чем требовалось девушке, оставшаяся кровь сможет спасти и другие жизни.

Болезнь Гали появилась неожиданно и развивалась так стремительно, что родители и близкие девушки до сих пор не могут оправиться от шока. «Еще в сентябре Галинка проходила плановую медкомиссию в поликлинике, — рассказывает мама девушки, Светлана. — Результаты анализов были хорошие, ничто не предвещало беды».

Уже спустя пару месяцев Галя почувствовала себя плохо: появилась усталость, слабость во всем теле, раздражительность. Но несмотря ни на что, любимое занятие — танцы в ансамбле «Плясунья» — не бросила и даже выступала на концертах. Но самочувствие становилось все хуже. «Я списывала ее состояние на большие нагрузки в техникуме и частые выступления, — делится Светлана. — Думала, отдохнет на каникулах, будет питаться нормально, чаще гулять на свежем воздухе, общаться с друзьями. Но это не помогло».

Галя угасала на глазах, и обеспокоенные родители отвезли ее в артемовскую больницу. Обследовав пациентку, врачи вынесли свой вердикт: девушку необходимо срочно госпитализировать в краевой детский онкогематологический центр города Владивостока.

Опасения медиков оказались не беспочвенны: в онкоцентре у Гали диагностировали острый миеломонобластный лейкоз. Это злокачественная опухоль, при которой активно растет число измененных белых клеток крови. Накапливаясь в костном мозге, они блокируют развитие здоровых клеток.

В больнице Галя прошла тяжелый курс химиотерапии. Следующим шагом для девушки должна стать сложная операция — трансплантация костного мозга. Во вторник, 4 марта, Галя при поддержке благотворительного фонда «Сохрани жизнь» вместе с мамой вылетела в Москву, где ей будет оказана высокотехнологичная помощь, которая требуется ей на данном этапе лечения.

Болезненность процедур, перелет в другой город не самые главные проблемы. Против Гали играет время: через три месяца девушка станет совершеннолетней. Это значит, что за все лечение, которое сейчас она получает бесплатно в Москве, в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, придется платить. Как только Гале исполнится 18 лет, она встанет в очередь за материалом для трансплантации костного мозга: такие операции проводят в первую очередь детям.

«Изначально у нас не было желания лечиться в другой стране, — продолжает Светлана, — сейчас так много мошенников за рубежом, которые спекулируют на детском здоровье. Да и в России, я знаю, работают замечательные врачи, которые действительно могут помочь. Но медлить, к сожалению, нельзя. Однако мы постараемся испробовать все способы вылечить Галинку на родине».

В любом случае, будет ли Галя лечиться в России или все же отправится в другую страну, ей может потребоваться финансовая помощь.

 
Реквизиты и контакты родственников:
 
4276 8800 4349 3711
 
/RUB/ОАО «Сбербанк России»
 
Сутовский Владимир Федорович (папа Гали)
 
Дополнительные:
 
Webmoney: R396202461650
 
Яндекс кошелек: 41001978474040
 
Qiwi Visa: 4890 4941 9949 0384
 
Билайн мобильный счет: +7 902 054 09 12
 
(на него можно положить деньги в терминалах, а также отправив СМС

на номер 3116 с текстом bee 9020540912 200

(где 200 это сумма пожертвований от 20 до 1500 руб.)

 
Телефоны: +79510004347 Александр
(М.Ч. Галины);
 
+79242690260 Светлана Владимировна
(Мама Галины);
 
+79502979875 Владимир Федорович
(Отец Галины).
 
Автор:
Теги: благотворительность 



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