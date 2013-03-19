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Новости туризма в Приморье

19 Марта 2013, 11:15 | Приморье

В плане развития туризма в Приморье в последнее время получили развитие необычные направления. По оценкам профессионалов, в крае приобретают популярность не только традиционные развлекательные и деловые поездки, но и экологическое направление отдыха. Еще одно популярное направление – сельский туризм, позволяющий ознакомиться с деревенским укладом жизни.

Отдых на море в Приморском крае

Отдых на морском побережье – это традиционный вариант проведения отдыха. Причем совсем не обязательно отправляться за рубеж, выбирая горящие туры из Сургута в Турцию или Испанию, чтобы полежать на пляжах, отлично провести время можно и в России. Жители европейской части страны, чаще всего, выбирают курорты на Балтийском, Черном или Азовском море. А вот россиянам, проживающим в восточных областях, удобнее путешествовать в Приморье.

Приморский край расположен в юго-восточной части страны на побережье Японского моря. В летнее время тут весьма комфортная температура воды и воздуха. Местные пляжи, покрытые галькой или песком, привлекают отдыхающих. Ведь тут самая благоприятная экологическая обстановка и вполне развитая инфраструктура.

Для отдыха можно выбрать пляжи Ливадии, а также бухты Тавайза, Анна, Шамора, Триозерье. Желающие провести время в относительном уединении, смогут выбрать отдых на островах – Русский, Попова, Петрова, а те, кто предпочитает отдых среди большого количества людей, выберут пляжи, расположенные в Хасанском районе.

Другие виды отдыха в Приморском крае

Но не все любят проводить время на пляжах. В Приморье возможны и другие виды отдыха. Например,  туры из Тюмени на приморские базы отдыха с удовольствием приобретают рыбаки, охотники, любители природы. В Приморье создана масса туристических программ и маршрутов, включающих разнообразные развлечения, в том числе рыбную ловлю, этнографические и экологические экскурсии, сплавы по рекам и пр.

Приобретает популярность и такое направление, как социальный туризм. На побережье проводятся туристические слеты и походы для людей определенных социальных групп – сирот, людей с ограниченными физическими возможностями и пр. По инициативе местных властей принята программа развития местной туристической отрасли, рассчитанная на период времени до 2016 года. За это время планируется значительно увеличить поток туристов в Приморский край и увеличить число работников, связанных с туристической отраслью, в 2,5 раза.

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Теги: горящие туры из Сургута  туры из Тюмени 



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