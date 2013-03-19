Своевременная уплата страховых взносов – социальная защищенность работающих граждан

Работодатели часто забывают, что несвоевременная уплата взносов – нарушение законодательства

На Фонд социального страхования возложена задача по выплате пособий матерям, воспитывающим малышей, оказанию финансовой поддержки и реабилитационных мероприятий работающим гражданам, которые попали в беду и здоровью которых был нанесен ущерб. На какие средства осуществляется финансирование данных мероприятий?

Основной источник дохода Фонда-страховые взносы, ежемесячно перечисляемые предприятиями – страхователями. Именно благодаря добросовестным плательщикам Фонд имеет возможность выплачивать пособия работающим гражданам, попавшим в различные жизненные ситуации.

Но, к сожалению, не все страхователи осознают всю значимость и важность своевременной уплаты страховых взносов. Из-за таких предприятий в бюджете Фонда образуется дефицит и под угрозой оказываются самые незащищенные люди, которые остро нуждаются в финансовой поддержке.

Напоминаем, что страховые взносы идут на поддержку работающих граждан по двум видам обязательного социального страхования. Получаемые от предприятий средства направляются Фондом на выплату следующих видов пособий: по временной нетрудоспособности; по беременности и родам; единовременного пособия на рождение ребенка; ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет; обеспечение пособиями граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (единовременные и ежемесячные страховые выплаты, пособия по временной нетрудоспособности, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, протезирование, обеспечение автотранспортом и др.).

На сегодняшний день ситуация плачевная, вы только вдумайтесь в эти цифры: более трех тысяч страхователей имеют просроченную задолженность по уплате страховых взносов! Надеемся, что наше обращение не оставят без внимания руководители приведенных предприятий, имеющих значительные суммы неуплаты.

Это - ООО «Спец Строй Сервис», ООО «Импульс - ДВ», ООО «Дальспецавто», ООО «ВТЭП», ООО «ОА «Центурион», ООО «ПО «Динас», ООО «СК «Меркурий», ООО «Восточный путь», ООО «Приморская консалтинговая компания», ООО «Консорциум «ВостокСтрой-1», ООО «СтройСервис», ООО «ПДВСК», ООО «ТЕСЛА», ООО «ТФМ-Экспресс», ООО «ВДС», ОАО «ВМСУ ТОФ», ООО СП «ТИСРИМОБ», ООО СК «ВладСтройЗаказчик».

Филиал № 3 г. Владивостока ГУ – ПРО ФСС РФ обращается к руководителям предприятий-должников с просьбой перечислить задолженность по уплате страховых взносов и сообщает, что неуплата или неполная уплата работодателем страховых взносов в установленный законом срок влечет за собой принудительное взыскание образовавшейся недоимки, пени, штрафов, а также обращение в прокуратуру по факту нарушения законодательства о страховых взносах.

Своевременная уплата страховых взносов, ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж, является залогом повышения уровня социальной защищенности работающих граждан и сохраняет репутацию предприятия.

Филиалом № 3 г. Владивостока ГУ – ПРО ФСС РФ проводится семинар для бухгалтеров, который пройдет 25 марта 2013 г. с 9.30 до 14.00 по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 147 (остановка Авангард).

По вопросам задолженности и регистрации на семинар обращаться: тел. (факс): 222-80-20 (Ленинский район); тел.(факс): 222-80-48 (Первореченский район); тел.(факс): 222-80-58 (Первомайский район); тел.(факс): 222-81-21 (Советский район); тел.(факс): 222-81-34 (Фрунзенский район); сайт http://r25.fss.ru. Реклама.

Татьяна ПАВКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.