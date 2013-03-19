www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.82 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Своевременная уплата страховых взносов – социальная защищенность работающих граждан

19 Марта 2013, 11:05 | Приморье

Работодатели часто забывают, что несвоевременная уплата взносов – нарушение законодательства

На Фонд социального страхования возложена задача по выплате пособий матерям, воспитывающим малышей, оказанию финансовой поддержки и реабилитационных мероприятий работающим гражданам, которые попали в беду и здоровью которых был нанесен ущерб. На какие средства осуществляется финансирование данных мероприятий?

Основной источник дохода Фонда-страховые взносы, ежемесячно перечисляемые предприятиями – страхователями. Именно благодаря добросовестным плательщикам Фонд имеет возможность выплачивать пособия работающим гражданам, попавшим в различные жизненные ситуации.

Но, к сожалению, не все страхователи осознают всю значимость и важность своевременной уплаты страховых взносов. Из-за таких предприятий в бюджете Фонда образуется дефицит и под угрозой оказываются самые незащищенные люди, которые остро нуждаются в финансовой поддержке.

Напоминаем, что страховые взносы идут на поддержку работающих граждан по двум видам обязательного социального страхования. Получаемые от предприятий средства направляются Фондом на выплату следующих видов пособий: по временной нетрудоспособности; по беременности и родам; единовременного пособия на рождение ребенка; ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет; обеспечение пособиями граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (единовременные и ежемесячные страховые выплаты, пособия по временной нетрудоспособности, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, протезирование, обеспечение автотранспортом и др.).

На сегодняшний день ситуация плачевная, вы только вдумайтесь в эти цифры: более трех тысяч страхователей имеют просроченную задолженность по уплате страховых взносов! Надеемся, что наше обращение не оставят без внимания руководители приведенных предприятий, имеющих значительные суммы неуплаты.

Это - ООО «Спец Строй Сервис», ООО «Импульс - ДВ», ООО «Дальспецавто», ООО «ВТЭП», ООО «ОА «Центурион», ООО «ПО «Динас», ООО «СК «Меркурий», ООО «Восточный путь», ООО «Приморская консалтинговая компания», ООО «Консорциум «ВостокСтрой-1», ООО «СтройСервис», ООО «ПДВСК», ООО «ТЕСЛА», ООО «ТФМ-Экспресс», ООО «ВДС», ОАО «ВМСУ ТОФ», ООО СП «ТИСРИМОБ», ООО СК «ВладСтройЗаказчик».

Филиал № 3 г. Владивостока ГУ – ПРО ФСС РФ обращается к руководителям предприятий-должников с просьбой перечислить задолженность по уплате страховых взносов  и сообщает, что неуплата или неполная уплата работодателем страховых взносов в установленный законом срок влечет за собой  принудительное взыскание образовавшейся недоимки, пени, штрафов, а также обращение в прокуратуру по факту нарушения законодательства о страховых взносах.

Своевременная уплата страховых взносов, ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж, является залогом повышения уровня социальной защищенности работающих граждан и сохраняет репутацию предприятия.

Филиалом № 3 г. Владивостока ГУ – ПРО ФСС РФ проводится семинар для бухгалтеров, который пройдет 25 марта 2013 г. с 9.30 до 14.00 по адресу: г.Владивосток, ул. Светланская, 147 (остановка Авангард).

По вопросам задолженности и регистрации на семинар обращаться: тел. (факс): 222-80-20 (Ленинский район); тел.(факс): 222-80-48 (Первореченский район); тел.(факс): 222-80-58 (Первомайский район); тел.(факс): 222-81-21 (Советский район); тел.(факс): 222-81-34 (Фрунзенский район); сайт http://r25.fss.ru. Реклама.

Татьяна ПАВКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: взносы  работа  страхование  предприятия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru