Стоимость жизни опережает денежные доходы приморцев

С одной стороны, приморская статистика свидетельствует о том, что денежные доходы приморцев, полученные за первые два месяца 2013 года, выросли в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 7% и составляют теперь в среднем 18,2 тыс. рублей в месяц.

Однако, как показывают, опять же, данные Приморскстата, наиболее чувствительный показатель «реальные располагаемые доходы» (он отражает динамику доходов после уплаты налогов и обязательных платежей с учетом индекса потребительских цен) уменьшился на 2,7%.

Основной причиной ухудшения этого показателя стало не падение зарплаты, как можно предположить, а рост стоимости жизни: величина прожиточного минимума за IV квартал 2012 года относительно этого же периода 2011 года возросла на 6,9%. При этом прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины составил 6,7%, непродовольственных товаров – 7,6%, а услуг – 6,5%.

Стоит отметить и тот факт, что кредиты стали неотъемлемой частью финансового поведения жителей края, но задолженность по ним продолжает расти: на 1 февраля 2013 года задолженность индивидуальных предпринимателей и населения достигла 111,7 млрд. рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

А вот объемы сбережений растут не столь быстро и увеличились за этот период лишь в 1,2 раза, составив на 1 февраля 2013 года 163,8 млрд. рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.