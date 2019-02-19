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Бизнес-гороскоп: Львам можно неделю лежать и мурлыкать

19 Февраля 2019, 18:20 | Приморье

Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля

ОВЕН. Будьте внимательны в финансовых и материальных вопросах, которые связаны с вашей служебной или профессиональной деятельностью. В начале недели вас может подстерегать обман, завуалированный под весьма заманчивое предложение. В выходные лучше в магазины не ходить и деньги не тратить.

ТЕЛЕЦ. Весьма вероятно, что ваши финансовые возможности будут на нынешней неделе серьезно ограничены, поэтому планировать крупные покупки пока нежелательно. И точно не стоит брать кредит, если у вас уже есть ипотека. В пятницу вероятно поступление важной деловой информации.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вам удастся быстро, успешно и прибыльно разобраться с многочисленными делами. Так что пятницу и выходные можно посвятить личной жизни. Тем более, что ваш партнер явно богат и может решить и ваши финансовые проблемы.

РАК. В среду или пятницу вероятны новые денежные поступления. Если вы хотите, чтобы ваши планы в профессиональной сфере успешно реализовались, постарайтесь, чтобы о них никто не знал. Вам приятно осознавать, что ваше финансовое положение стабилизировалось и на работе открываются новые перспективы.

ЛЕВ. В понедельник удачно пройдут деловые встречи и подписание договоров и контрактов. В четверг окажутся удачными покупки и приобретения. В пятницу вас может порадовать новая информация, однако все же ее стоит проверить.

ДЕВА. Неделя благоприятна для укрепления позиций на службе, при условии вашей исполнительности и пунктуальности. В среду будьте осторожны, лучше не откровенничать с начальством, да и с коллегами. В пятницу вероятно поступление денег, часть из них стоит отложить в качестве неприкосновенного запаса.

ВЕСЫ. Состояние ваших финансов сейчас далеко от идеала. Вам придется приложить немало усилий, чтобы продолжать держаться на плаву. Однако важно гнуть свою линию и идти к намеченной цели.

СКОРПИОН. Подумайте о воплощении в жизнь ваших творческих идей, они обещают принести прибыль. У вас может появиться весьма прибыльная подработка. Ваш доход и авторитет растет. В четверг возможны крупные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете найти новый источник дохода, он появится, если искренне этого пожелать. Выполните просьбу начальника, и это станет ключом к продвижению по карьерной лестнице. Сейчас вы уверенно стоите на ногах.

КОЗЕРОГ. Ваша личная инициатива и быстрая реакция позволят добиться успеха в бизнесе. Но не теряйте бдительности, не расслабляйтесь. Прежде чем вкладывать деньги куда-либо, нужно проанализировать ситуацию. Позвольте разуму одержать верх над эмоциями.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение вас не устраивает? Потерпите еще немного. Сейчас не время менять работу. В четверг возможны непредвиденные затраты, зато в пятницу вы получите вознаграждение за ваш упорный труд.

РЫБЫ. В понедельник будьте внимательны, работая с документацией, не принимайте поспешных решений, так как цена ошибок очень высока. Во вторник лучше не решать серьезных финансовых вопросов. Четверг порадует вас новыми денежными поступлениями. В выходные, видимо, не удастся забыть о работе.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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