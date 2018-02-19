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Районный суд заставил краевую администрацию освещать улицы в далеком поселке

19 Февраля 2018, 14:42 | Приморье

С наступлением темноты большая его часть погружается во тьму…

С наступлением темноты большая часть Кавалерово погружается во мрак, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Однако судом доказаны обязанности департамента дорожного хозяйства администрации края по освещению дорог краевого значения. Тем не менее до сих пор департамент предпочитал оплачивать штрафы вместо того, чтобы освещать дороги.

Врио губернатора края Андрей Тарасенко попросил администрацию Кавалеровского района срочно передать краю документы по освещению улиц. Но проблему с освещением поселка, если даже оно будет установлено на трассах краевого значения, то есть по ул. Первомайской, Калинина, это не решит. Муниципальные дороги, не говоря уже о грунтовых дорогах на окраинах, так и будут погружены в темноту.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: суд  дороги  губернатор  освещение  приморье 






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