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Социальные сети и мессенджеры рассылают ложные сообщения от имени ПФР

19 Февраля 2016, 16:00 | Приморье

В связи с тем, что по социальным сетям и мессенджерам распространяется недостоверная информация о получении единовременной выплаты, отделение ПФР по Приморскому краю разъясняет, что данное сообщение не имеет отношения к действительности. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Выплаты из страховой пенсии не производятся. Единовременная выплата может быть произведена только из средств пенсионных накоплений при выходе на пенсию.

Напоминаем гражданам о порядке получения единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений:

Единовременная выплата может быть произведена только из средств пенсионных накоплений при выходе на пенсию.
Важно знать, что получателями единовременной выплаты могут стать следующие категории граждан:

• граждане 1967 года рождения и моложе;
• мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг.  работодателем уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;

• участники Программы государственного софинансирования пенсии. Вступление в Программу завершилось 31 декабря 2014 года. Если в период с   1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года Вы подали заявление на вступление в Программу и до 31 января 2015 года сделали первый взнос, Вы являетесь участником Программы;
При этом обращаем внимание на то, что получать единовременную выплату из средств пенсионных накоплений можно не чаще, чем раз в пять лет.
Заявление о получении единовременной выплаты подается в клиентскую службу территориального органа ПФР по месту получения пенсии. Каких-либо ограничений сроков подачи такого заявления законодательством не предусмотрено.

За период с 01.07. 2012 года по настоящее время единовременную выплату получили 66,5 тыс. пенсионеров, из них 4800 человек получили эту выплату дважды.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: пенсия  социальные сети  мессенджеры 



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