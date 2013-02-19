Блог "ЗР": 23 февраля стал праздником всех мужиков без разбора

День защитника Отечества, как известно, придумали большевики. Правда, в СССР этот праздник именовался Днем Советской Армии и Военно-Морского флота, а до войны назывался Днем Красной Армии и Флота, но суть от этого не меняется – в 1922 году ленинский ВЦИК постановил считать 23 февраля датой рождения пролетарских вооруженных сил.

А спустя 80 лет, в 2002 году, буржуазная Государственная дума новой капиталистической России, наконец, решила считать день рождения рабоче-крестьянской Красной Армии нерабочим выходным днем.

Накануне учреждения Дня Красной Армии в 1922 году большевики одержали крупную военную победу – 12 февраля войска генерала БЛЮХЕРА разгромили части Повстанческой армии, оборонявшие станцию Волочаевка, и 14 февраля заняли город Хабаровск. После чего для них открылась прямая дорога на последний оплот белой армии – Приморье.

На вершине одинокой сопки Июнь-Корань долгое время был музей, в котором демонстрировалось огромное полотно батальной живописи – диорама Волочаевской битвы. С целью патриотического воспитания этот музей в свое время успели посетить тысячи советских пионеров и школьников, да и сейчас любой желающий может посмотреть картину, ставшую панорамой, в Хабаровском краеведческом музее. Правда, теперь не совсем ясно, как интерпретировать ту самую патриотическую составляющую – зрителям приходится ломать голову, за кого болеть в этом «суперкубке» финального этапа гражданской войны.

Пионерам было проще различить своих и чужих: бело-сине-красный триколор развевался над вражескими окопами, в которых засели угнетатели трудового народа, а войска Блюхера, временно переименованные в Народно – революционную армию Дальневосточной Республики, шли в бой под красным знаменем. Сегодня, когда трехцветный «белогвардейский» флаг висит над всеми российскими государственными учреждениями, как-то не очень ясно, кто же все-таки в том далеком феврале на самом деле защищал Отечество, от кого и зачем.

Для тех, кому не довелось оценить драматизм ситуации при созерцании панорамы Волочаевской битвы, можно привести другой, более популярный армейский пример, который никак, впрочем, не связан ни с февралем, ни с Дальним Востоком. Штабс-капитан ОВЕЧКИН и его коллеги по контрразведке в сериале про неуловимых мстителей также носят форму с трехцветным шевроном на рукаве, воруют корону Российской империи и прожигают капиталы в парижских кабаре. Хиты Эдмонда КЕОСАЯНА часто крутят по телевизору, возможно, их покажут и 23 февраля.

Самым оптимальным вариантом для устранения этих явно выпирающих противоречий в смысловой нагрузке предстоящего праздника было бы переименование его из политизированного Дня Советской Армии/Дня защитника Отечества в Российский День мужчин. Ведь по факту оно давно уже так и есть. В школах девочки поздравляют мальчиков, тот же гендерный подход применяется повсюду и в трудовых коллективах, включая воинские части. Ломать традицию смысла нет, а вот привести в логическое соответствие – не мешало бы.

Вы скажете, что в календаре уже существует Международный День мужчин, который отмечается в первое воскресенье ноября. Но, опять же, фактически, никакого широкого распространения эта дата в России не получила. В отличие, например, от Международного Женского дня, по широте празднования которого наша страна, безусловно, находится на первом месте в мире. Российский День мужчин был бы вполне достойной парой к этому самому Международному Дню женщин, тем более что праздники практически чередуются друг за другом.

Что касается воинской составляющей февральской даты, то для меня лично, например, в этом отношении более значим августовский День Военно–Воздушных Сил, так как армейская служба проходила в авиации. К услугам защитников Отечества есть также День ВМФ, День Пограничника, День Танкиста и праздники всех других родов войск. А 23 февраля давно уже стал общим праздником всех мужиков без разбора, вне зависимости от того, служил данный гражданин в армии или нет. Что, кстати, нередко служит предметом для выяснения отношений среди «защитников» и предъявления упреков в традиционно изобильных праздничных застольях.

Понятное дело, что в ближайшем будущем ничего в данном вопросе не изменится, так как многие депутаты Государственной Думы вошли в роль «защитников Отечества» настолько, что падение метеорита на Челябинск уже рассматривают как акт агрессии американской военщины. Милитаризованное сознание порождает своих демонов, которых трудно сдержать в узде, и они рано или поздно начинают воевать друг с другом. И кто сможет дать гарантию, что «белогвардейцы» под российским триколором останутся только на художественном полотне Волочаевской баталии, а не появятся в какой-нибудь будущей 3D панораме Армагеддона?

Дмитрий Фомичев, обозреватель газеты "Золотой Рог".