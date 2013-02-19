В Приморье "Система 112" ускорит реагирование экстренных оперативных служб на 15–25%

Экстренный номер телефона 112 действует для всех российских мобильных операторов.

Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статью 22 ФЗ «О пожарной безопасности». Он направлен на создание, функционирование и эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому для всей страны номеру «112».

Введение данного номера не отменяет возможность вызова служб экстренной помощи по привычным номерам: 01, 02, 03 и другие.

Экстренный номер телефона 112 уже в полной мере действует для всех российских мобильных операторов. Предполагается, что на внедрение программы по введению единого телефонного «номера спасения» будет затрачено около 20 млрд рублей.

Сегодня в Приморском крае созданы штатные единые дежурно–диспетчерские службы муниципальных образований, проводятся организационно–технические мероприятия по их переходу на единый номер вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте гражданской защиты края, внедрение «Системы 112» позволит уменьшить время реагирования экстренных оперативных служб на 15–25%.