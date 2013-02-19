"РН-Находканефтепродукт" и "Спецморнефтепорт "Козьмино" показали мужское лицо

В Находкинском городском округе накануне 23 февраля состязались настоящие мужчины.

«А ну-ка, парни!» - прозвучало в Находке накануне главного мужского праздника года, и 16 добрых молодцев, по восемь из двух известных находкинских нефтетерминалов - «РН-Находканефтепродукт» и «Спецморнефтепорт «Козьмино», - показали, на что способны современные защитники Отечества.

Конкурс, прошедший в находкинском СК «Портовик», возродил традиции военно-патриотических мероприятий, которых сегодня катастрофически не хватает. А заодно продемонстрировал преемственность поколений: здесь присутствовали и прошедшие суровую школу воины-афганцы, и те, кому только предстоит в будущем осваивать азы воинской службы - ученики специализированных «Роснефть»-классов.

Парни блестяще выполняли конкурсные задания, будь то перетягивание каната, демонстрация мастерства сливщиков или метание снарядов, и выполняли это очень уверенно, со знанием дела.

Оценивало старания команд очень представительное жюри: начальник отдела военного комиссариата Приморского края по г. Находка, подполковник Рафаил АХМЕТОВ, начальник службы в г. Находка Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, полковник Дмитрий СЕДЫХ и депутат думы Находкинского городского округа Олег НУРИЕВ. Вынесенный по результатам непростых состязаний вердикт – Находка может спать спокойно, с защитниками у городского округа все в порядке.

Впрочем, в своих бравых представителях оба предприятия ничуть не сомневались. Как-никак, наличие опасных производственных объектов обязывает быть всегда начеку. Более того, «РН-Находканефтепродукт», например, располагает собственным внештатным аварийно-спасательным формированием из числа работников нефтетерминала. Его сотрудники способны оказать экстренную первую помощь при ликвидации любого чрезвычайного происшествия. А если учесть тот факт, что все 60 мест этой структуры (совсем, кстати, необязательной для предприятия, которое, как и положено, имеет договоры со всеми профессиональными службами спасения) оказались очень быстро заняты добровольцами, то парни на нефтетерминале работают отважные.

Но вернемся к конкурсу. В этот день в зале «Портовика» было шумно, весело и… очень жарко. Болельщики настолько горячо поддерживали свои команды, что специально для них устроили отдельный конкурс, где они смогли вволю оторваться.

Главная интрига – кто же победит: молодой «Спецморнефтепорт «Козьмино» или старейшее предприятие нефтяной отрасли края с 45-летним опытом работы «РН-Находканефтепродукт» - сохранялась до последнего.

Впрочем, в этом конкурсе не оказалось победителей и побежденных. «Обе команды достойно вели игру и продемонстрировали, что на них можно положиться», - комментирует результаты корпоративного состязания генеральный директор ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» Борис МЕЛЬНИКОВ.

«Это была отличная товарищеская встреча. И ее результат очень символичен, поскольку оба наших предприятия делают одно большое дело - работают на благо региона. И оба держатся на крепких мужских плечах: нефтеперевалка – труд нелегкий», - добавляет генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ.

Завершился конкурс «А ну-ка, парни!» праздничным фуршетом, объединившим недавних противников и их болельщиков. Расходиться ни командам, ни зрителям долго не хотелось. Соперники договорились, что обязательно встретятся через год и еще покажут, на что способны настоящие приморские парни.

Екатерина СЕРГЕЕВА, газета "Золотой Рог".