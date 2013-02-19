Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"РН-Находканефтепродукт" и "Спецморнефтепорт "Козьмино" показали мужское лицо
В Находкинском городском округе накануне 23 февраля состязались настоящие мужчины.
«А ну-ка, парни!» - прозвучало в Находке накануне главного мужского праздника года, и 16 добрых молодцев, по восемь из двух известных находкинских нефтетерминалов - «РН-Находканефтепродукт» и «Спецморнефтепорт «Козьмино», - показали, на что способны современные защитники Отечества.
Конкурс, прошедший в находкинском СК «Портовик», возродил традиции военно-патриотических мероприятий, которых сегодня катастрофически не хватает. А заодно продемонстрировал преемственность поколений: здесь присутствовали и прошедшие суровую школу воины-афганцы, и те, кому только предстоит в будущем осваивать азы воинской службы - ученики специализированных «Роснефть»-классов.
Парни блестяще выполняли конкурсные задания, будь то перетягивание каната, демонстрация мастерства сливщиков или метание снарядов, и выполняли это очень уверенно, со знанием дела.
Оценивало старания команд очень представительное жюри: начальник отдела военного комиссариата Приморского края по г. Находка, подполковник Рафаил АХМЕТОВ, начальник службы в г. Находка Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, полковник Дмитрий СЕДЫХ и депутат думы Находкинского городского округа Олег НУРИЕВ. Вынесенный по результатам непростых состязаний вердикт – Находка может спать спокойно, с защитниками у городского округа все в порядке.
Впрочем, в своих бравых представителях оба предприятия ничуть не сомневались. Как-никак, наличие опасных производственных объектов обязывает быть всегда начеку. Более того, «РН-Находканефтепродукт», например, располагает собственным внештатным аварийно-спасательным формированием из числа работников нефтетерминала. Его сотрудники способны оказать экстренную первую помощь при ликвидации любого чрезвычайного происшествия. А если учесть тот факт, что все 60 мест этой структуры (совсем, кстати, необязательной для предприятия, которое, как и положено, имеет договоры со всеми профессиональными службами спасения) оказались очень быстро заняты добровольцами, то парни на нефтетерминале работают отважные.
Но вернемся к конкурсу. В этот день в зале «Портовика» было шумно, весело и… очень жарко. Болельщики настолько горячо поддерживали свои команды, что специально для них устроили отдельный конкурс, где они смогли вволю оторваться.
Главная интрига – кто же победит: молодой «Спецморнефтепорт «Козьмино» или старейшее предприятие нефтяной отрасли края с 45-летним опытом работы «РН-Находканефтепродукт» - сохранялась до последнего.
Впрочем, в этом конкурсе не оказалось победителей и побежденных. «Обе команды достойно вели игру и продемонстрировали, что на них можно положиться», - комментирует результаты корпоративного состязания генеральный директор ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» Борис МЕЛЬНИКОВ.
«Это была отличная товарищеская встреча. И ее результат очень символичен, поскольку оба наших предприятия делают одно большое дело - работают на благо региона. И оба держатся на крепких мужских плечах: нефтеперевалка – труд нелегкий», - добавляет генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ.
Завершился конкурс «А ну-ка, парни!» праздничным фуршетом, объединившим недавних противников и их болельщиков. Расходиться ни командам, ни зрителям долго не хотелось. Соперники договорились, что обязательно встретятся через год и еще покажут, на что способны настоящие приморские парни.
Екатерина СЕРГЕЕВА, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
- Коллектив ННК-Приморнефтепродукта поздравил своего ветерана с вековым юбилеем
- 17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"
- Обложку "Паспорта гражданина порто-франко" украсил герб Владивостока
- "Любые праздники, особенно когда не нужно работать, для русского человека представляют радость"
- "Очень серьезные работы…"
- Пенсионерка из Приморья представит край на Всероссийском IT-чемпионате
- Владивосток готовится к Дню России
- Жители региона смогут получить медаль "За особый вклад в развитие Приморского края"
- "Человек и море - 2018" выходит на новый уровень
Новости раздела
- В Артеме устроят сабантуй
- "Сегодня в регионе живем и работаем по принципу "куда кривая выведет"
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Тупики общественных пространств
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
- Коллектив ННК-Приморнефтепродукта поздравил своего ветерана с вековым юбилеем
- Приморские города готовятся к благоустройству
- 17 владивостокцев стали лауреатами городской премии "Молодёжный вектор"
- "Люди кипели от возмущения"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы