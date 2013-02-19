Культура благотворительности в Приморье нуждается в экспертной поддержке

Вот уже несколько месяцев жители края взбудоражены сборами средств для лечения тяжелобольных детей за рубежом. Истории детей, которым смогли помочь финансово и дали надежду на выздоровление, внушают оптимизм и заставляют продолжать сборы. Единение, продемонстрированное приморцами, показывает, что на самом деле рядовые жители Приморского края – большая сила.

Приморцев часто упрекали в том, что они молчат и бездействуют, не отстаивая свои права и интересы. Но собранные в рекордно короткие сроки суммы – миллион с лишним для Миланы МЕЛЬНИКОВОЙ, более десяти миллионов рублей для Маши СЕМЕНОВОЙ и почти десять для Саши МАРЧЕНКО, а также продолжающиеся сборы средств для того же Саши и Проши ПИСАЧЕВА показали реальные масштабы душевной щедрости жителей края и то, сколь мощным потенциалом обладает каждый пожертвованный рубль, каждая копейка.

Общественные акции по привлечению пожертвований – не новость, они были распространены еще в дореволюционной России – в форме кружечных сборов, благотворительных ярмарок или лотерей. Но сегодня этот формат помощи – всем миром – обрел второе дыхание. Тем не менее отношение к этой общественной волне неоднозначное и вызывает много вопросов – что думают по этому поводу власти, неужели отечественная медицина настолько бессильна, что маленьких россиян спасет лишь лечение за рубежом, по какому принципу отбирать детей, нуждающихся в экстренной помощи, – об этом и многом другом говорили представители власти, медицины и общественности, собравшиеся на прошлой неделе за круглым столом в «ЗР».

«В последнее время много говорится о модернизации российской медицины, вот и министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА, выступая недавно в Государственной Думе, докладывала об усилении положительных тенденций в отечественном здравоохранении в минувшем году, устойчивом снижении смертности от онкологических заболеваний. При этом мы наблюдаем, что приморские родители для спасения своих детей вынуждены уезжать за границу, а поскольку счета неподъемны, им помогают всем миром. Отчего это происходит?» - открыл заседание главный редактор Издательской компании «Золотой Рог» Андрей ПУШКАРЕВ.

Готов ли край лечить детей?

Елена ИБРАГИМОВА, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Департамента здравоохранения Приморского края:

- Уровень развития отечественной медицины не только не хуже, но в некоторых аспектах лучше, чем за рубежом, и стремление родителей получить помощь за пределами РФ, на мой взгляд, не всегда обосновано. Возможно, это вызвано остаточным стереотипом, сложившимся в период, когда отечественное здравоохранение переживало не лучшие времена. Сегодня ситуация другая. За счет программы модернизации, бюджетного софинансирования материально-техническая база отечественной медицины выросла. Это отмечают и те, кто прошел лечение за рубежом. Да, не все пока идеально. Но если мы в чем-то и проигрываем, то в сервисе. Квалификация, уровень знаний и оказываемой медпомощи у нас на высоте. Это касается и онкологии: и в Приморье, и в центральной России наработан огромный опыт лечения. Не можем помочь на месте – направляем в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие города. И стремление увозить ребенка за границу, едва услышав диагноз и даже не попытавшись получить лечение в Приморье, на мой взгляд, неправильно.

Татьяна ЛУКИНА, зав. отделением онкологии Краевого детского онкогематологического центра: Добавлю, что на территории края бесплатно оказывается и высокотехнологичное лечение. Те же операции, что нельзя сделать в Приморье – например, трансплантацию костного мозга (ТКМ), - проводят в Москве или Санкт-Петербурге. Только в прошлом году мы направили туда восьмерых приморских детей. Кроме того, мы тесно работаем с благотворительными фондами – например, «Сохрани жизнь», который берет на себя оплату транспортировки сопровождающего лица и его проживания в городе, где проходит лечение по квоте. В Москве для таких случаев фонд специально содержит две квартиры, где родители останавливаются бесплатно. А главное, квот достаточно, ни одному ребенку не было отказано в их получении, и выдаются они оперативно: первично ребенок консультируется в одной из центральных клиник, например НИИ онкологии им. Блохина или Центре детской онкологии им. Рогачева, и максимум через 7-10 дней (а в экстренных случаях через три дня) отправляется на лечение.

Отмечу, что более чем в половине случаев дети поступают с 3-4-й стадиями болезни. В прошлом году таких пациентов было 60%. Проблема в том, что многие опухоли трудно диагностировать на ранней стадии. Они ведут себя бессимптомно и проявляются, когда выходят за пределы органа. При этом большинство из них – врожденные, просто не показывались до поры до времени. Не случайно мы настаиваем на обязательном скрининге – в месяц, год, три года, чтобы не пропустить заболевание.

Ольга РОМАНОВА, главный редактор портала «Владмама»: Какова статистика по зарубежным клиникам в плане выхаживаемости маленьких пациентов и выхода в ремиссию?

Татьяна Лукина: У пациентов с заболеваниями 1-2-й стадии ремиссия наступает в 70-80% случаев. На 4-й стадии, когда идет поражение костного мозга и легких, - менее 45%. Это мировая статистика, соотносимая с отечественной. Мы можем продлить жизнь пациента, немного улучшить ее качество, но 100-процентного выздоровления – при любой опухоли – нет нигде в мире.

Елена Ибрагимова: Если вы думаете, что процент выхода в ремиссию у пациента, прошедшего лечение за рубежом, будет выше, это не так. Статистически это не доказано. Есть ряд областей медицины, в которых мы отстаем, но не в онкологии.

«Как нет отставания и в вопросах детской кардиологии, - добавляет Надежда ГОРЕЛИК, главный врач краевой детской клинической больницы №1. – Я сама стояла у истоков кардиохирургии края. И если говорить об этом направлении медицины, то, уверяю, как врач и как мать – я бы своего ребенка за границу не повезла. Количество проведенных операций в наших клиниках и той же Корее или Японии отличается на порядок. У зарубежных хирургов зачастую просто нет того опыта, который есть у наших докторов.

Да, бывают случаи, что мы не можем помочь ребенку в условиях края и отправляем его в центральную клинику. Но совсем другое дело (абстрагируемся от онкологии), когда ребенку может быть предоставлена бесплатная квалифицированная помощь на территории Приморья или России, но родители по своему личному желанию выбирают клинику в другой стране. И об этом надо честно говорить. Это здорово, что есть люди, которые готовы помочь детям получить терапию за рубежом. И лично я за благотворительность и помощь. Но одно дело, когда лечение за рубежом жизненно необходимо, и другое, когда выбирают клинику из-за сервиса - комфортабельной палаты, поста индивидуальной медицинской сестры…»

Мария ХАСИНА, доцент ТГМУ, куратор сбора средств для Саши Марченко:

- Дело вовсе не в комфорте. Если говорить о ребенке, сборы для которого курирую я, то и мама мальчика, и я – дипломированные врачи, и наши шаги в сторону Сингапура, а теперь и Германии обоснованы пониманием клинической ситуации. При этом изначально ребенок получил солидный блок лечения на территории Приморья. Ему была выполнена операция профессором ШАПКИНЫМ, но позже возникли грубые осложнения, которых вполне можно было бы избежать. Поэтому, в чем мы однозначно отстаем – это в выхаживании пациентов, даже после самой уникальной операции. У нас великолепные врачи, отличная школа высшего медицинского образования. Но отсутствует институт выхаживания как таковой. И фатальные случаи происходят как раз из-за нарушения постоперационного протокола. И так во всем. Поэтому и в дальнейшем лечении Саши Марченко в России была масса нарушений, что способствовало тому, что родители приняли решение уехать.

Кроме того, сегодня в нашей медицине не хватает такого звена, как адаптация пациента с тяжелым диагнозом, не обязательно онкологическим. И это звено необходимо развивать. Возможно, с помощью какой-то общественной организации или совета, в который войдут представители медицины, понимающие, что происходит с больным ребенком и каковы возможности его лечения на территории Приморья или России, а также специалисты других направлений, которые смогут поддержать родителей, внезапно столкнувшихся со страшным заболеванием, предоставить им полную и объективную информацию о дальнейшей тактике его лечения. Это очень важно, ведь большинство семей не имеют медицинского образования и не способны оценить правильность принимаемых решений. Особенно в тех случаях, когда у родителей появляются мысли об обращении за благотворительной помощью и продолжении лечения за рубежом. Нужна помощь экспертов, которые смогут грамотно проанализировать предоставленные родителями документы, перед тем как открывать сбор средств. Все это позволит направлять в правильное русло и благотворителей, и тех, кто нуждается в помощи. И я не думаю, что это плохо, если ребенок отправится на лечение не в Москву или Санкт-Петербург, а за рубеж - в том случае, если он попадет к специалисту, доказавшему свою эффективность в решении конкретной медицинской проблемы.

Дороже – не значит лучше

Валентина ЧИКРИЗОВА, зам. директора компании медицинского туризма «Верналь»:

- Безусловно, право родителей - решать, куда везти ребенка и почему. Но я хотела бы акцентировать внимание на суммах, выставляемых за лечение за рубежом. У нашей компании, как у федерального оператора, огромный опыт работы с зарубежными клиниками, ежегодно мы отправляем туда более тысячи пациентов, среди которых были и люди с очень запущенной онкологией, но таких сумм мы не видели. По какому принципу отбираются клиники? Давал ли кто-то экспертную оценку? Не всегда самая раскрученная и дорогая клиника – самая лучшая. В тех же Корее или Сингапуре есть масса госпиталей, где цены ниже, а качество услуг ничуть не хуже. Своим клиентам мы всегда предлагаем 3-4 варианта с разными ценами. И человек сам выбирает, лежать ему в палате за $200 в сутки и делать операцию на роботе «Да Винчи» за $20 000 или оплачивать палату ценой $560 в сутки и аналогичную операцию за $30 000. Поэтому мы готовы войти в экспертный совет, о котором идет речь, и предоставлять подробную информацию о вариантах стоимости лечения, проживания, перелетов.

Елена ШТЕЙНИКОВА, ОТВ-Прим: А вы лично считаете, что в той же Корее или Сингапуре уровень помощи выше, чем у нас?

Валентина Чикризова: Да, иначе я бы не работала в сфере медицинского туризма. Но при этом я прекрасно знаю, в каких условиях работают наши врачи. И низкий поклон им за то, что в таких условиях они вытаскивают наших детей.

При этом, сравнивая клиники Москвы и Питера с корейскими и сингапурскими госпиталями, не могу не признать, что протоколы лечения везде одинаковы. Постоперационный уход и реабилитация – разные.

Климент КИМ, зам. директора по туризму Агентства путешествий «Приморский клуб»:

- Уровень специалистов в лучших зарубежных и отечественных клиниках одинаков, а вот в плане оснащения мы проигрываем. Мы часто возим врачей в медицинские туры в Корею. И когда они попадают в великолепно оснащенные операционные, то признаются, что завидуют иностранным коллегам белой завистью.

Да, лечение в той же Корее недешевое, но наши партнеры тоже занимаются благотворительностью, выходят с предложениями бесплатных операций как для физических лиц, так и на более масштабном уровне. Хабаровский край, например, ежегодно отправляет от 30 до 50 детей в один из корейских центров на бесплатные кардиохирургические операции. Руководство этого центра готово заключить подобное соглашение и с администрацией Приморского края, а мы готовы помочь наладить диалог.

В отношении экспертного совета – он очень нужен. И на нас, и на корейцев часто выходят с просьбами оказать благотворительную помощь, но тяжело разобраться, где правда, а где ложь. И, безусловно, мы готовы включиться в работу совета сами, информируя о клиниках, предоставляющих качественное и доступное лечение широкого спектра заболеваний. Кстати, это могут быть и онлайн-консультации с зарубежными докторами.

Надежда Горелик: Поймите, мы не против лечения за границей, тем более что иногда для тяжелого ребенка лучше отправиться в 2-часовой перелет до Кореи, нежели в 9-часовой до Москвы. И мы стараемся помочь таким детям, подключаем фонды, которые берут на себя оплату перелета и проживания. Но бывают экстренные ситуации. Так, в прошлом году мы отправляли ребенка 3-х дней от роду в Новосибирск на экстренное хирургическое лечение. Специалисты поймут, о чем речь: ребенку всего три дня, инвалидность невозможно оформить мгновенно, а у родителей нет денег ни на перелет с соблюдением определенных требований, ни на операцию. В таких ситуациях нужна поддержка извне. Поэтому мы – за общественную организацию, оказывающую помощь в таких случаях, за экспертный совет с участием медиков. Ведь обратных ситуаций, когда оперативно организовать требующееся лечение можно на официальном уровне, не прибегая к помощи благотворителей, куда больше. И мы готовы помогать.

Мария Хасина: Выбирая клинику, исходить нужно не из того, где дешевле, а из того, где есть опыт лечения той или иной патологии. Перед тем, как принять решение о том, что Саша должен поехать на иммунотерапию в Германию, мы с его мамой прочли и перевели с английского около 150 медицинских статей. В результате были выбраны немецкие специалисты, занимающиеся прицельным лечением Сашиного заболевания - нейробластомы - с 1989 года. Это значит, что на государственном уровне было серьезное финансирование научных исследований в этой области, накоплен богатый опыт, есть публикации в международных журналах. И требующееся лечение – это не протокол первичной индукции, а последующее экспериментальное лечение. Да, в области кардиохирургии мы можем считать себя лучшими в мире. Но давайте признаем, что Германия – опытнее нас в лечении нейробластомы. И экспертный совет обязательно должен учитывать подобные аспекты.

Ольга Романова: Нельзя винить родителей за то, что они находятся в информационном вакууме. Понятие информированного согласия - профанация. Безусловно, общественная организация нужна. Вопрос в том, кто ее инициирует. Государство? Сомневаюсь. Профессиональное сообщество? Здравоохранение само нуждается в помощи. Родители торопятся увезти детей за границу в том числе и потому, что идет перекос в подаче информации. У нас активно рекламируются зарубежные клиники, много говорится о достижениях за рубежом и умалчивается об успехах отечественной медицины. Кто будет восполнять недостаток информации?

Возвращаясь к теме встречи. С первого дня существования портала «Владмама» люди стремились помогать детям. Сначала это была горизонтальная коммуникация от одного человека к другому. Затем появился благотворительный фонд «Владмама» - работоспособная и боевая единица, помогающая детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся на обеспечении у государства. (Сейчас, кстати, под опекой фонда – 1500 детей, и им нужна помощь в не меньшей степени. Но это тема отдельного разговора).

Эволюция благотворительности в крае налицо. И мы обязаны прислушаться к человеческому подъему, придать ему организационные рамки и принять на себя ответственность за то, чтобы вывести процесс на новый уровень, регламентировав помощь частным лицам.

Анна ГАНЖА, генеральный директор компании «ТЕРРАТУР»:

- Я не понаслышке знаю, как сложно получить бесплатную медицинскую высокотехнологичную помощь - столкнулась с этим лично, спасая ребенка. У меня была возможность справиться с этим самостоятельно, но я прекрасно понимаю, почему родители обращаются за помощью: собственные возможности исчерпаны, информации о тактике лечения недостаточно, выставленные счета неподъемны. Я и дальше буду поддерживать таких детей. Но я не медик, не могу понять, правильно ли выбрана клиника, будет ли эффект от лечения. И соглашусь - экспертный совет нужен. Чем больше объективной информации будет доступно родителям и благотворителям, тем эффективнее будет помощь.

Что думает бизнес

Сборы для приморских детей формируются, в основном, из средств, выделяемых рядовыми жителями края. Не потому что бизнес не помогает. Помогает. Просто не всегда имеет возможность сделать это официально. Многим предпринимателям проще выступить в роли частных лиц, хотя и признают, что от лица компании могли бы сделать больше. И это тоже проблема, требующая решения.

Юрий, посетитель сайта www.zrpress.ru:

Конечно, проблему нужно решать комплексно, привлекая крупный и средний бизнес. Нужно добиваться, чтобы бизнес мог заниматься благотворительностью и при этом не платить с этой благотворительности огромные налоги государству. Сегодня, для того чтобы оказать помощь, например в 1 млн. руб., нужно изъять эти деньги из бизнеса, перевести в чистую прибыль, а для этого отдать государству 200 000 руб. То есть, нужно купить «билет» у государства на право помочь! Другой вопрос - по каким критериям выбирать адресата? После вашей статьи о требующейся операции стоимостью 15 миллионов появилась просьба о помощи в размере 6 миллионов - и там горе. Три дня назад попросили 5 миллионов - там тоже беда. Кого выберем? И почему всегда говорят об одном-двух? Зайдите в детскую онкологию! А с ними как быть? Чем они хуже? А дети, умирающие в реанимациях, потому что у мам-одиночек нет денег на дорогой препарат?

Нужно всем миром бороться с адской бюрократической машиной. Бороться с псевдоблаготворителями, собирающими деньги и устраивающими балы в честь самих себя! Моя компания не раз выделяла средства детским домам, инвалидам и старикам, но только напрямую, т.к. фондам нет доверия. Давайте вместе сделаем благотворительность нормой. И без осадка горечи, что от этих детских денег отщипывают, а вернее откусывают, государство и жулики.

Ольга Романова: Люди хотят и готовы творить добро, и это главное. Трехлетняя Маша Семенова (девочка, которой собирали деньги до Проши и Саши. – Прим ред.) совершила переворот в сознании приморцев. Люди поднялись на помощь не только из сострадания, но и потому, что у них появилась надежда: случись что с их ребенком – им тоже помогут.

На Саше Марченко и Проше Писачеве предыдущая модель сборов заканчивается. Сегодня «Владмама» никому не говорит «да», но просьб о помощи по-прежнему очень много. Мы обязаны подумать о том, каким образом ее регламентировать. И здесь вопросов больше, чем ответов. Поэтому мы готовы создать экспертный совет на платформе портала. Думаю, что и в развитии нашего благотворительного фонда будет новая ступень.

Андрей Пушкарев: Между медиками, властью и общественностью не должно быть противостояния. Мы все должны быть по одну сторону баррикад в борьбе против страшных патологий, поражающих наших детей, и не важно, какими конкретно заболеваниями они вызываются. Проблему надо решать комплексно, всем вместе, и «ЗР», со своей стороны, готов оказывать максимальную информационную поддержку.