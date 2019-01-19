Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

В Приморском крае в 18 прорубях прошли традиционные крещенские обряды

Православные Приморья отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Как гласит предание, именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса в реке Иордан, после чего произошло явление всех трех образов Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

В храмах Приморского края прошли торжественные литургии с освящением воды.

Гости и жители Владивостока смогли совершить крещенские купания в Центре зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» на пляже «Юбилейный» Спортивной гавани с 7.00 18 января до 24.00 19 января.

«В огражденной проруби установлено три места для окунания и шесть трапов, чтобы избежать очередей. На месте дежурят представители охранного агентства, фельдшер. Дополнительно на улице установлена теплая палатка для переодевания, учитывая большое количество людей», – отметил исполнительный директор Всероссийской федерации зимнего плавания Олег Докучаев.























Всего в крещенских мероприятиях было задействовано 965 человек и 112 единиц техники.

Во Владивостоке 18 и 19 января организована купель на территории парка Новик (бухта Новик) на острове Русском, а также прорубь в районе Подножья и мыса Мелководный.

В поселке Терней прорубь организована на реке Падь Устюгова, в поселке Пластун – купель в местной церкви. В Ханкайском районе устроена прорубь в селе Астраханка, в Артемовском городском округе – в селе Ясное, в поселке Лучегорск – купель на территории церкви.

В Дальнегорске обустроена прорубь на реке Рудная, в селе Чугуевка – на реке Уссури, в Спасске-Дальнем – на озере Петросянцево, в Арсеньеве – на реке Арсеньевка.

В селе Яковлевка организована прорубь на реке Арсеньевка в районе Покровского моста, в селе Екатериновка – на реке Партизанская, в Дальнереченске – на реке Уссури.

В Уссурийском городском округе организованы две проруби: на базе отдыха «Благодать» в селе Борисовка и в поселке Радужный.

Помимо прорубей в популярных местах отдыха купели организованы и в других храмах и церквях Владивостока и Приморского края.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.