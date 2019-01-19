Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во имя Отца и Сына и Святого Духа...
В Приморском крае в 18 прорубях прошли традиционные крещенские обряды
Православные Приморья отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Как гласит предание, именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса в реке Иордан, после чего произошло явление всех трех образов Бога - Отца, Сына и Святого Духа.
В храмах Приморского края прошли торжественные литургии с освящением воды.
Гости и жители Владивостока смогли совершить крещенские купания в Центре зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» на пляже «Юбилейный» Спортивной гавани с 7.00 18 января до 24.00 19 января.
«В огражденной проруби установлено три места для окунания и шесть трапов, чтобы избежать очередей. На месте дежурят представители охранного агентства, фельдшер. Дополнительно на улице установлена теплая палатка для переодевания, учитывая большое количество людей», – отметил исполнительный директор Всероссийской федерации зимнего плавания Олег Докучаев.
Всего в крещенских мероприятиях было задействовано 965 человек и 112 единиц техники.
Во Владивостоке 18 и 19 января организована купель на территории парка Новик (бухта Новик) на острове Русском, а также прорубь в районе Подножья и мыса Мелководный.
В поселке Терней прорубь организована на реке Падь Устюгова, в поселке Пластун – купель в местной церкви. В Ханкайском районе устроена прорубь в селе Астраханка, в Артемовском городском округе – в селе Ясное, в поселке Лучегорск – купель на территории церкви.
В Дальнегорске обустроена прорубь на реке Рудная, в селе Чугуевка – на реке Уссури, в Спасске-Дальнем – на озере Петросянцево, в Арсеньеве – на реке Арсеньевка.
В селе Яковлевка организована прорубь на реке Арсеньевка в районе Покровского моста, в селе Екатериновка – на реке Партизанская, в Дальнереченске – на реке Уссури.
В Уссурийском городском округе организованы две проруби: на базе отдыха «Благодать» в селе Борисовка и в поселке Радужный.
Помимо прорубей в популярных местах отдыха купели организованы и в других храмах и церквях Владивостока и Приморского края.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Новости тематики
- Во имя Отца и Сына и Святого Духа...
- "Дорога памяти" начинается во Владивостоке
- Владивосток выйдет на "Зарядку чемпионов"
- Билеты на открытие "Берингии – 2019" можно купить в интернете
- В Приморье армянская община "Акунк" подарила детям новогодний праздник
- Лучшая региональная газета России делается в Приморье
- Не оливье единым...
- Гороскоп на 2019 год: Свинья манит пятаками...
- Первый Орфей Приморья
- На центральной площади Владивостока открыли "Сказочную фабрику Деда Мороза"
Новости раздела
- Приморцы вышли на пикет в поддержку утилизации ядерных отходов
- Во имя Отца и Сына и Святого Духа...
- Новогодний интернет-трафик в Приморье вырос в 3 раза
- В Приморье пройдут соревнования по робототехнике "Профессии будущего"
- В Приморье выход на акватории запрещен
- От Сенегала до Сингапура: где на новогодних каникулах отдохнули приморцы
- "Дорога памяти" начинается во Владивостоке
- Бизнес-гороскоп: Звезды советуют всем знакам остатками денег распоряжаться крайне осторожно
- Крещенское омовение можно будет совершить на Русском острове
- Услуги архива Приморского края стали доступны в режиме онлайн
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Невиноватый я!
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- "Сегодня стабильно только одно - швыряние инвесторов и застройщиков"
- Корейцы бросили приморские стройки
- "Аэрофлот" ввел новые правила для снятия ажиотажа по продаже льготных авиабилетов на Дальнем Востоке
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке