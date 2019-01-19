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Приморцы вышли на пикет в поддержку утилизации ядерных отходов
Они возмущены потоком ложной информации, ставящей под угрозу реализацию соответствующего проекта
Жители приморского города Фокино в пятницу, 18 января, провели митинг в поддержку строительства центра кондиционирования радиоактивных отходов. Поводом для "выхода на улицу", по заявлению митингующих, стал поток ложной информации, распространяемый в СМИ и социальных сетях о предполагаемом строительстве могильника для ядерных отходов из Японии.
Многих фокинцев особенно возмутило то, что эти недостоверные сведения активно распространяются с подачи официального лица - депутата Государственной Думы Андрея Андрейченко.
Такая дезинформация, принявшая формат масштабной кампании, по мнению участников пикета, может поставить под угрозу нормальную работу предприятия по утилизации ядерных отходов - ДальРАО.
В своих выступлениях они обращали внимание на то, что с 2000 года, благодаря деятельности предприятия, экологическая обстановка в Фокино и в Приморье в целом существенно изменилась в лучшую сторону. Край практически полностью очищен от ядерного наследия времён холодной войны.
По состоянию на 2000 год в регионе было накоплено почти 200 млн Кюри радиоактивных отходов. К настоящему времени вывезено 30 эшелонов (197 млн Кюри) отработавшего ядерного топлива, завершены работы по утилизации 69 атомных подводных лодок (АПЛ), сформированы 43 реакторных отсека утилизированных АПЛ, из Приморья вывезены на разборку и утилизацию150 единиц радиозотопных термоэлектрогенераторов, построен современный комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов. И это далеко не весь перечень достигнутых за 18 лет результатов.
Жители Фокино обеспокоены тем, что попытки ввести региональную общественность в заблуждение на самом деле мешают работе по очистке приморской земли от радиоактивных отходов.
«Мы, жители Фокино, знаем, что на нашей территории много лет находятся радиоактивные отходы. Мы видим, как улучшилась экологическая ситуация благодаря работе ДальРАО. Мы уверены, что в результате этой работы, все отходы будут переработаны и покинут нашу землю. Мы не понимаем, какие причины могли бы заставить жителя Приморья, патриота края, представителя народа в ГосДуме, должного защищать наши интересы, распространять скандальную и лживую информацию (о ввозе ЯДЕРНЫХ отходов из—за границы), пугать людей надуманной экологической катастрофой", - говорится в резолюции, принятой по итогам митинга.
Напомним, что к 2025 году Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, созданный на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами в Приморье, планируется вывести на проектную мощность. Как утверждают представители ДальРАО, это позволит существенно снизить объем накопленных и образующихся отходов в регионе.
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