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В Приморье ожидается аномально холодная погода

19 Января 2018, 11:06 | Приморье

В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период с 22 по 26 января на большей территории Приморского края ожидается аномально холодная погода, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Об этом рассказали в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

По информации специалистов, среднесуточные температуры воздуха будут на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года. В отдельные ночи минимальная температура воздуха местами достигнет значений сильного мороза – в южных и восточных районах -35°С и ниже, в западных -40°С и ниже, в центральных -43°С и ниже.

В связи с полученной информацией все службы жизнеобеспечения Приморского края будут приведены в режим повышенной готовности.

Напомним, что в целях обеспечения пожарной безопасности на территории, охраняемой противопожарной службой Приморского края, с каждым дежурным караулом пожарных частей проведены дополнительные практические занятия с отработкой действий по тушению пожаров в условиях низких температур и при недостаточности обеспечения противопожарным водоснабжением.

Откорректированы и отработаны соглашения по взаимодействию со службами жизнеобеспечения района, привлекаемыми для тушения пожаров и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в готовности к оперативному развёртыванию пункты обогрева.

Правила поведения на морозе и при обморожении

Обморожение – повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвления) под воздействием низких температур. Обморожения могут возникать в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10°C.

Обморожению способствует: тесная обувь, повышенная потливость ног, заболевания сосудов ног, приводящие к недостаточному кровообращению, мокрая одежда, физическая усталость, голод, неудобная поза, в которой человек находится долгое время, предшествующая холодовая травма, заболевания сердца (опять же проблемы кровообращения), тяжелые механические повреждения с кровопотерей, курение на морозе и другие факторы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: морозы  ЧС  погода  приморье  природа  МЧС 



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