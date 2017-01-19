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Чиновники будут работать до 65 лет в 2032 году

19 Января 2017, 16:21 | Приморье

Пенсионный возраст для госслужащих будет повышаться на шесть месяцев ежегодно до тех пор, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 - для женщин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

C 1 января 2017 года вступил в силу Закон о повышении пенсионного возраста для чиновников

С этого года возраст выхода госслужащих на пенсию будет повышаться* на шесть месяцев каждый год. В 2017 году право на пенсию у женщин-госслужащих наступит в 55 с половиной лет, а у мужчин – в 60 с половиной лет. К 2032 году этот возраст составит у женщин 63 года, у мужчин - 65 лет.

Лидия СМЫЧЕНКО,  руководитель пресс-службы Отделения ПФР  по Приморскому краю, рассказывает, что оснований для повышения возраста не имеется, если право на страховую пенсию приобретено государственным (муниципальным) служащим до 1 января 2017 года, а также при обращении за назначением страховой пенсии после прекращения работы в качестве госслужащего. Обращаться с заявлением о назначении пенсии в клиентскую службу ПФР или в МФЦ можно за месяц до наступления права, заявление можно подать также в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

*В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», вступившей в силу с 01.01.2017, увеличивается пенсионный возраст для назначения страховой пенсии по старости государственным (муниципальным) служащим.

Автор: Яна Мальцева
Теги: чиновники  увеличение пенсионного возраста  пенсии 



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