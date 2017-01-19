Во Владивостоке вновь заварили "Бабьи каши"

Ассоциация гинекологов-эндокринологов Приморского края с русским размахом 13-й раз отметила День повивального искусства, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Молодые родители в ожидании долгожданного чуда - рождение малыша - встречаются с докторами в женских консультациях и родильных домах. А вот поделиться с врачом самым сокровенным, поболтать, словно с подругой, в праздничной атмосфере, где белый халат сменяется ярким русским сарафаном, а кокошник вместо докторского колпака, послушать песни современных «повитух» вместо назидательных бесед, отведать домашней каши - разве возможно такое представить?

В древней Руси повитуха считалась членом семьи. Каждый год на второй день после Рождества новоиспеченные родители ходили к ней в гости. Тогда считалось, что повитуха и ребёнок, которого она приняла, всю жизнь имеют духовно-родственные отношения. Семья одаривала новую родственницу деньгами и подарками, а повитуха в знак благодарности ставила на стол горшок каши — символ плодородия.





















Уже 13-й год «повитухи» из Приморской Ассоциация гинекологов-эндокринологов облачаются в сарафаны и с русским размахом отмечают День повивального искусства.

«Мы хотим, чтобы на Дальнем Востоке начиналась и множилась Россия, в первую очередь, численно. Наверное, нет в мире такой профессии, которая позволяет много раз пережить самое ценное, что есть у любого: материнство, отцовство, родительство. Конечно же, только вместе мы можем сдвинуть точку численности нашего народа», — поделилась Александра МУХОТИНА, президент НП «Союз медицинских организаций и врачей Приморского края», председатель Ассоциации гинекологов-эндокринологов Приморского края, врач акушер-гинеколог с 30 летним стажем.

Мы попросили гостей мероприятия поделиться своими впечатлениями.

Жанна ШЛЕМАНОВА, акушер-гинеколог, стаж - 30 лет:

- Что лично мне дал праздник? Мы сдружились, стали чаще общаться, что было невозможно в рабочем графике. Могу сказать, что такой преемственности, как в акушерстве и гинекологии, нет нигде. В роддоме мы принимаем девочку, она растет, в дальнейшем становится мамой и снова приходит к нам. Мы встречаемся на празднике, делимся историями, следим за судьбой поколений и видим плоды своего труда! Мы помогаем друг другу! А еще мы делимся рецептами необычных каш. Акушеры – не только кудесники в профессии, они отличные повара!

Светлана ГЛУПАК, акушер-гинеколог, стаж - 30 лет:

- Раньше мало кто знал (собственно, мы просто забыли), что существует праздник повивального искусства. И вот уже 13 лет прошло с возрождения традиции. 8 января меня стали поздравлять близкие и друзья с Днем акушера-гинеколога! Праздник нас действительно объединил! Очень хочется, чтобы в наших молодых докторах было заложено творческое, душевное начало, которое всегда живет в сердце каждой акушерки. Важно, чтобы доброта была заложена от природы! В нашей профессии могут работать только добрые люди, любящие женщину, мать, любящие жизнь! Благодаря этому мероприятию люди полюбили национальную еду. Кто попробовал здесь наши блюда, обязательно приготовят их дома, наши каши ушли в народ!

Алина ГОРЛОВА, молодой врач, акушер-гинеколог:

- На праздник прихожу со времен интернатуры. Для меня он стал неким моментом объединения молодых врачей с корифеями акушерства, еще одним посвящением в профессию. Я поняла в чем таинство мастерства акушера. Сегодня недостаточно овладеть теоретической базой, важно принять, что, если ты выбрал этот путь, в нем твое предназначение. И главное - захотелось что-то исправить и улучшить в своей практике врача.

Людмила СТРУКОВА, акушерка роддома N4, Владивосток, стаж - 45 лет:

- Наша специальность непосредственно связана с человеческими качествами. Раньше на Руси повитуха должна была быть очень опытной, не моложе 50 лет, она должна была быть «чистой» по церковным канонам. К роженице могли прикасаться только добрые руки и светлое сердце. Мы много разговариваем с молодежью, пытаемся обратить их внимание на престиж нашей профессии. Я рада, что присутствую здесь, встречаю своих коллег и семьи, в которых появилось маленькое чудо. Они благодарят, пробуют каши и блины, делятся с нами самым сокровенным, а ведь это и есть успех профессии!

Катерина КИНЯК, гостья праздника (переводчик):

- В этом году я на празднике с дочерью, рождением которой 9 лет назад обязана нашим врачам-акушерам! Она с удовольствием поучаствовала в концертной программе и уже планирует прийти в следующем году! Кроме того, что каши могут по праву считаться произведением кулинарного искусства, могу сказать, что праздник действительно сближает. Я встретила давних знакомых, людей совершенно других профессий, но сегодня они здесь – значит, у нас общее отношение к традиции. На «Бабьих кашах» становится больше детей, а это значит, что есть повод не унывать, смотреть в будущее с надеждой. Жизнь продолжается!

Варвара ПОДЕНКОВА.