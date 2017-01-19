В Приморском крае выдано уже почти 100 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал

В прошлом году владельцами сертификатов на материнский капитал стали 12 тысяч приморских семей.

Всего же за 10 лет действия федеральной программы поддержки семей, имеющих двух и более детей, Отделением ПФР по Приморскому краю выдано 98,7 тыс. сертификатов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам Лидии СМЫЧЕНКО, руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, в 2016 году, как и в предыдущие годы, самым востребованным было направление материнского капитала на улучшение жилищных условий. С 2009 года на эти цели Отделением ПФР по Приморскому краю перечислено 37 тысячам приморских семей более 14 млрд. рублей. В прошедшем году 7 095 владельцев сертификатов направили материнский капитал на приобретение жилья, более 2 тысяч семей - на оплату образовательных услуг для детей. 11 мамочек перевели средства материнского капитала на будущую накопительную пенсию, одна семья использовала материнский капитал на сумму 56 тыс. руб. на социальную адаптацию ребенка-инвалида.

Кроме того, в 2016 году 35,4 тыс. семей получили единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. На эти цели из бюджета ПФР приморским владельцам сертификатов было перечислено 877 млн рублей.

Лидия Смыченко обращает внимание на то, что право на материнский капитал будут иметь семьи, в которых второй или последующий ребенок родится или будет усыновлен семьей до 31 декабря 2018 года. Обратиться же за сертификатом и распорядиться средствами материнского капитала можно и после указанной даты в любое время.

Подать заявление можно в клиентской службе территориального органа ПФР, в МФЦ, а также в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР