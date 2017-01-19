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В Приморье предлагают устроить в армию за деньги
Такое обещание дали двое мужчин другому, но за свои услуги они попросили 250 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В августе 2014 года к одному из фигурантов, являвшемуся на тот момент должностным лицом ГУФСИН и состоящему в должности старшего инспектора отдела охраны исправительного учреждения, обратился знакомый с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на военную службу. При этом он сообщил, что за положительный результат готов заплатить.
Не имея реальной возможности оказать содействие в трудоустройстве на военную службу, фигурант пообещал решить этот вопрос за денежное вознаграждение.
Для реализации задуманного он вовлек в преступную деятельность своего знакомого, действуя по предварительному сговору, с которым, они создавали перед потерпевшим видимость решения его проблемы и рассказывали о якобы совершаемых действиях, направленных на трудоустройство последнего на службу в ВС РФ.
Стоимость своей услуги злоумышленники оценили в 250 тыс. рублей. Довести умысел до конца им не удалось, поскольку неправомерные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
Добавим, что на сегодняшний день Уссурийским районным судом вынесен приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Признав подсудимых виновными, суд назначил за содеянное каждому из них наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.
Вину в инкриминируемом деянии фигуранты признали полностью, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке.
Решая вопрос о сроке и виде наказания суд учел явки с повинной фигурантов, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, положительные характеристики подсудимых, мнение потерпевшего.
Приговор в законную силу не вступил.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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обещание дали двое мужчин. . . другому?! Сильно сказано.