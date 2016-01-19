Каждая восьмая квартира Владивостока остается неприватизированной

К 1 марта этого года в РФ заканчивается очередной срок приватизации жилья. Основная часть бывшего государственного жилья на сегодня приватизирована, и специалисты по недвижимости в основном работают с ней, а помощь в приватизации жилых помещений, за которой к ним ранее обращались довольно часто, теперь стала редкой риэлторской услугой, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Полномочный представитель президента Российской гильдии риэлторов в ДФО и руководитель владивостокской компании недвижимости «Титул-ДВ» Александр БОРДЮГ отмечает, что очередного срока завершения приватизации риэлторы уже и не замечают, полагая, что ее в очередной раз продлят.

Тем не менее, как он считает, завершать бесплатную приватизацию жилья населением было бы преждевременно и несправедливо по отношению к тем, кто этой возможностью не воспользовался. Есть категории людей, которые по объективным причинам не смогли реализовать это свое законное право. Но оставить им такую возможность – это и логично, и возможно.

Кстати, по Владивостоку до сих пор остается не приватизировано порядка 18 тыс. квартир, что составляет примерно 12-13% от всего его жилищного фонда. И это довольно хороший результат, учитывая, что в Санкт-Петербурге и Москве не приватизировано все еще около 25-30% жилищного фонда.

В минувшем году, по предварительным данным администрации Владивостока, его структурным подразделением было принято 2018 новых заявлений на приватизацию жилья, подписано 2 269 договоров и выдано на руки – 2 125. Всего же за последние 20 лет приватизации в городе было рассмотрено и принято решений по более чем 129,5 тыс. жилых помещений.

Действительно, шансы на продление приватизации очень высоки. Перед самым Новым годом законодатели от Госдумы уже озаботились этой проблемой и в своем большинстве считают, что новым конечным сроком станет 1 марта 2017 года. Другие полагают, что закончить приватизацию можно и в 2020 году. Третьи придерживаются мнения, что технически приватизацию можно сделать бессрочной, поскольку затраты на это невелики, а недовольные тем, что их лишат права, которым воспользовались другие, всегда найдутся.

В частности, отмечается, что надо дать значительный срок для приватизации тем, кто сегодня проживает в Крыму, кто не мог приватизировать жилье в ветхом и аварийном фонде, кто лишь недавно получил жилье от государства в рамках федеральных программ, для тех, кто все еще живет в ведомственном жилье и общежитиях и т.д.

Какое решение будет принято по приватизации в этом году, как обычно, станет известно накануне марта.

Статистика прошлого года показала по Владивостоку всего 8 случаев деприватизации квартир. И то несколько из них было по суду, когда Фемида усмотрела в подписанных уже договорах какое-либо несоответствие закону при приватизации. Как правило, в связи с сознательными попытками ввести госорганы в заблуждение. То есть нашлось всего несколько человек, которые по желанию вернули свое жилье государству. Зато в течение года около двухсот человек обратились за дубликатами договоров на приватизацию, поскольку оригиналы оказались утеряны или уничтожены. Понятно, что люди, обращающиеся с этим вопросом, дорожат важным для них документом – иначе бы не пришли.

Говоря о не реализованном во Владивостоке потенциале приватизации жилья, специалисты сегодня особенно отмечают большой новый фонд построенного недавно жилья для военных в Снеговой Пади, ряда зданий, построенных в рамках целевых жилищных программ для силовиков в других районах города, где приватизация идет в ином, чем для гражданских лиц, порядке. Правда, городу военные постепенно передают дом за домом, и далее приватизация ведется уже в обычном порядке.

Остается еще довольно много ведомственного жилья и помещений в общежитиях, которые не выведены или только выводятся из служебного в городское. Это происходит не так быстро, как хочется желающим приватизировать это жилье, но в конечном итоге оно постепенно переходит в частную собственность.

Однако 100-процентной приватизации, сколько бы ее срок ни продлялся, никогда не будет. Как отмечают специалисты, есть люди, которые наотрез отказываются от жилья в собственность, считая, что, проживая в государственной квартире, они имеют более серьезные гарантии, что сохранят крышу над своей головой. И это тоже их право.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.