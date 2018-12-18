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Экс-мэр Владивостока прокомментировал избрание Кожемяко губернатором

18 Декабря 2018, 15:27 | Приморье

«И нужно отмести наконец политическую составляющую, которая даёт пищу незрелым умам, хайперам и крикунам»

Темой свежего поста экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва стали состоявшиеся 16 декабря выборы губернатора Приморского края. В соцсети Игорь Пушкарёв выразил надежду, что Олег Кожемяко осознаёт степень значимости и ответственности события, а также призвал жителей края отбросить недоверие и включаться в работу.

«Выборы состоялись. Не знаю, кто как, а я выдохнул. Уж очень мне хочется, чтобы край обрёл главу и начал жить в привычном ритме. Даже если кого-то что-то не устраивало до этого момента, теперь необходимо отбросить все колебания, недоверие и сарказм. Принять свершившийся факт и включиться в работу. Этого требует жизнь: не стенаний и пустой болтовни, а конкретных действий, направленных на благополучие приморцев. Олег Кожемяко получил их поддержку на выборах. Уверен: он осознаёт степень значимости и ответственности события.

Экономика края, хозяйственные проблемы, дороги, инфраструктура и прочее - всё это требует конструктивного подхода, компетентности и реального желания воплотить в жизнь. И нужно отмести наконец политическую составляющую, которая даёт пищу незрелым умам, хайперам и крикунам.

Дан старт новому руководству края, отсчет времени пошёл. И все мы от мала до велика заинтересованы в удачном исходе дел. Чтобы появилась работящая команда профессионалов, сознательных и неравнодушных. Чтобы каждый житель края почувствовал на себе позитивные изменения. Очень на это надеюсь».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокурор  статья  мэр  обвинения  адвокат  УК  Пушкарёв 



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