Приговоренные к мошенничеству

Эксперты утверждают, что в этом уголовном деле в Приморье не доказаны ни сговор, ни корысть, ни мотив, зато есть большие сроки обвиняемым

Восемь лет колонии общего режима по приговору суда Советского района Владивостока получил сотрудник краевой Госавтоинспекции, бывший капитан полиции АЛИЕВ Наиб Фарман оглы. Его сослуживца, бывшего подполковника полиции Дмитрия ПАМПУХОВА, проходившего по тому же делу в качестве подозреваемого, суд приговорил к семи годам колонии общего режима. Алиеву вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его подельнику – мошенничество плюс содействие в совершении преступления (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

И хотя приговор уже оглашен, «Золотой Рог» решил провести собственное расследование противоправного деяния, совершенного бывшими «гаишниками».

Получила срок и сохранила льготы

Согласно выводам суда, старший инспектор группы по исполнению административного законодательства (ИАЗ) отдельного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Алиев Наиб Фарман оглы отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины с 23 июля 2012 года по 28 апреля 2014 года. При этом «прогульщик» ежемесячно получал заработную плату и пользовался льготами сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, незаконная зарплата старшего инспектора Алиева, со всеми надбавками, за указанный период составила 1 769 064, 29 рублей. В среднем – около 85 тысяч рублей в месяц. Не густо. Иными словами, капитан полиции год и девять месяцев где-то прохлаждался, не ходил на службу, а бухгалтерия регулярно переводила ему деньги на карточку Сбербанка. В такое сказочное счастье трудно поверить! Тем не менее, как утверждают следствие и суд, так оно и было.

Что касается бывшего подполковника полиции Пампухова, то он, как следует из приговора, используя свое служебное положение заместителя командира отдельного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, «способствовал Алиеву Н.Ф.О. в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих УМВД России по Приморскому краю».

Как способствовал? Своим бездействием. То есть, не мешал своим подчиненным включать фамилию «прогульщика» Алиева в табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда группы по ИАЗ. А также в журналы учета посещаемости занятий и успеваемости сотрудников по профессиональной служебной и физической подготовке. По крайней мере, к такому выводу пришло следствие и суд.

В этой истории был еще один фигурант, причем, женщина. Это старший инспектор группы ИАЗ, которую Дмитрий Пампухов, по версии следствия, уговорил вносить ложную информацию в вышеназванные табели и журналы, чтобы скрыть отсутствие Алиева на службе. В материалах следствия и суда эта дама проходит без имени и фамилии, как ЛИЦО. Мы назовем ее МОРОШКИНОЙ. Уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство, поскольку соучастница Алиева и Пампухова раскаялась и пошла на сделку со следствием.

За это покаяние старшему инспектору, в отличие от ее «подельников», разрешили доработать до начала судебного процесса. По приговору суда женщина тоже получила срок, но только условный, всего 3,5 года. В смягчающие обстоятельства ей зачли «чистосердечное признание» и наличие двух несовершеннолетних детей. После чего Морошкина уволилась из правоохранительных органов, сохранив за собой льготы, которые положены сотрудникам полиции при выходе на пенсию. Как будто бы не было ни обысков, ни задержания, ни допросов, ни приговора. Вот что значит вовремя, и главное - правильно, покаяться.

Не создавать иллюзию безнаказанности

Чтобы продолжить наше расследование, необходимо вспомнить некоторые события, предшествующие вынесению приговора Алиеву и Пампухову. Хотя в этой истории не вся информация на поверхности...

По словам очевидцев, все началось в конце апреля 2014 года, когда в административное здание краевой Госавтоинспекции, на проспекте 100-летия Владивостоку, 148 в кабинет № 117, где работает группа по ИАЗ, нагрянули сотрудники оперативно-розскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) управления МВД России по ПК. Их якобы интересовал старший инспектор Наиб Алиев, который в этот момент находился на своем рабочем месте. В кабинете был произведен обыск с изъятием документов. 27 мая аналогичную процедуру, с изъятием документов и оргтехники, «безопасники» произвели в кабинете командира отдельного батальона ДПС краевого УГИБДД Дмитрия Пампухова.

Два месяца спустя, 23 июля в 7 часов утра, одномоментно прошли обыски в квартирах Пампухова, Алиева, Морошкиной и Сергея СБРОДОВА, на тот момент командира отдельного батальона ДПС краевой ГИБДД. Сегодня полковник полиции Сбродов – заместитель начальника УГИБДД России по Приморскому краю.

В этот же день Пампухова задержали на двое суток, причем, безосновательно. Об этом судья Ленинского района Владивостока заявил представителю прокуратуры на заседании 25 июля. Изучив материалы уголовного дела, судья постановил оставить Пампухова и Алиева на свободе. Хотя следователь просил отправить их в СИЗО. После чего прокуратура подала апелляционную жалобу, но Краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока.

Полтора месяца подполковник Пампухов ходил на работу, хотя и был отстранен от должности. Ситуация изменилась 29 августа, когда Дмитрию предъявили обвинение в пособничестве Наибу Алиеву. Второго сентября, на этот раз судья Ленинского районного суда Евгений ТЕЛЬНОВ, избрал Пампухову меру пресечения – домашний арест. Следователь обосновал это решение прямолинейно: «Чтобы не создавать у сотрудников (полиции) иллюзию безнаказанности».

Иными словами, чтобы люди на допросах заранее знали, что их ждет, если они откажутся от показаний, выгодных следствию. Иначе откровение следователя не воспринимается.

Запугивали и угрожали

За время следствия по уголовному делу Алиева – Пампухова было опрошено 49 свидетелей из числа сотрудников краевой ГИБДД, как действующих, так и бывших. И ни один из опрошенных определенно не сказал, что капитан полиции Алиев отсутствовал на службе с 23 июля 2012 года по 28 апреля 2014 года. Да, все его видели, многие с ним общались, внешность у Алиева яркая, запоминающаяся. Но, в какой день это было, никто определенно сказать не мог. И это не удивительно. В краевой Госавтоинспекции работают сотни людей, попробуй всех упомни. Постоянно кто-то приходит, кто-то уходит. Тем более, что из-за нехватки кадров или отсутствия должности в штатном расписании инспектор приказом может быть направлен на работу в одно подразделение, а реально работать в другом. Ситуация, как в многоквартирном доме, вроде соседи над вами или под вами живут, а кто конкретно, и когда они бывают дома, сказать затруднительно.

Более того, командир отдельного батальона ДПС краевой ГИБДД Сергей Сбродов подтвердил на следствии и на суде, что бывший капитан полиции Алиев Наиб Фарман оглы в указанный период времени всегда находился на службе либо согласно штатному расписанию, либо там, куда его направляло начальство. И что замечаний по работе к нему никогда не было.

Тем не менее, старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Роман РЗАЕВ, который вел уголовное дело Алиева – Пампухова, свидетелей не услышал. Или не захотел слышать.

В качестве доказательной базы следствие опиралось, в том числе, на «чистосердечное признание» сотрудницы отдельного батальона ДПС Морошкиной, написавшей явку с повинной. Между тем, на очной ставке с Пампуховым женщина заявила, что следователь на допросе ей угрожал и запугивал, что не отпустит домой. А у нее дома несовершеннолетний ребенок, поэтому, испугавшись, она была вынуждена оговорить Дмитрия Пампухова. О незаконных методах допроса на очной ставке с Пампуховым заявляла и свидетель Анна ТИЩЕНКО, тоже сотрудник краевой Госавтоинспекции. Однако следователь не стал заострять внимание на ее жалобах.

Куда исчезли вещдоки?

Подтвердить документально, находился ли Алиев на работе с 23 июля 2012 года по 28 апреля 2014 года, и, следовательно, его невиновность, могли бы записи в книгах постовых ведомостей расстановки нарядов 3 роты ОБ ДПС ГИБДД России по ПК. Их изъяли во время обысков в краевой Госавтоинспекции, затем приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Поскольку только книги постовых ведомостей расстановки нарядов – единственные документы, на основе которых начисляется заработная плата сотрудникам отдельного батальона ДПС. Именно в них фиксируется реальное нахождение человека на рабочем месте. Все остальные документы, на которые ссылается следствие, в том числе и табели учета рабочего времени, не являются документами строгой отчетности. Это не более чем бумажки, не имеющие юридической силы, соответственно, их нельзя использовать в качестве доказательной базы.

И так бы оно и было. Но по странному стечению обстоятельств шесть книг постовых ведомостей за период с 10 ноября 2012 года по 27 мая 2014 года загадочным образом исчезли из вещественных доказательств. Они растворились в здании Советского районного суда Владивостока. Вместе с книгами пропали два рапорта Алиева на отпуск и один рапорт на продление отпуска.

Изначально, в апреле 2017 года, судья Татьяна БЕССАРАБ заявила, что эти книги находились в архиве и были затоплены, поэтому пришли в негодность. Но уже в апреле 2018 года вдруг выяснилось, опять-таки по словам судьи Бессараб, что эти книги «в Советский районный суд гор. Владивостока вместе с делом не поступали».

Между тем, согласно сопроводительному письму от 17 июля 2015 года № 86-183-2014, за подписью прокурора Приморского края Сергея БЕССЧАСНОГО, все вещественные доказательства вместе с уголовным делом Алиева – Пампухова № 903925 в 14-ти томах переданы в Советский районный суд. Указанные материалы уголовного дела приняты сотрудниками делопроизводства Советского районного суда Владивостока. Без каких-либо исключений.

В распоряжении редакции «Золотой Рог» есть еще один интересный документ, ответ следственного отдела по Советскому району Владивостока от 21 мая 2018 года № 117-135ДЖ-18 из которого следует, что «материалы с утерянными вещественными доказательствами не поступали в Советский районный суд г. Владивостока».

Из чего следует, что шесть книг постовых ведомостей расстановки нарядов 3 роты ОБ ДПС краевой Госавтоинспекции, за период с 10 ноября 2012 года по 27 мая 2014 года, бесследно исчезли. Они либо утеряны сотрудниками СУ Следственного комитета России по Приморскому краю, либо сотрудниками Советского районного суда Владивостока. Будем надеяться, что эти книги еще найдутся. Ну, не в Бермудском же треугольнике мы живем.

Денег нет, умысел отсутствует

Свою роль в качестве железного доказательства в данном уголовном деле могла бы сыграть видеозапись, на которой зафиксировано, как бывший подполковник Пампухов снимает деньги с банковского терминала якобы по банковской карточке Алиева. Но такой вещдок тоже отсутствует. Хотя следователь Рзаев едва ли не каждому свидетелю внушал, что такая запись существует. И даже грозился ее показать. Не показал. Потому как блефовал.

Если бы этот компромат действительно существовал, то следствию не было бы необходимости опрашивать 49 свидетелей, чтобы доказать преступную деятельность криминального дуэта Алиев-Пампухов. Достаточно было бы опросить двух сотрудников Госавтоинспекции, и можно было бы передавать дело в суд еще три года назад.

Самое интересное, что следствием установлено, что никто, никогда, никому не передавал денежные средства, и, соответственно, никто не получал никакой выгоды, ни Алиев, ни Пампухов. Ни у того, ни у другого не было личной или иной заинтересованности. Тогда теряется сам смысл предполагаемого умышленного преступления, если нет ни выгоды, ни корысти. Согласитесь, трудно представить нормального человека, который бы 1 год и 9 месяцев не ходил на работу, и за «прогулы» отдавал бы кому-то свою зарплату.

Допрошенный в судебном заседании 28 марта 2018 года следователь Роман Рзаев не смог назвать документ, на основании которого Дмитрий Пампухов, используя свое служебное положение, способствовал Алиеву в совершении преступления. Потому что такого документа в материалах дела тоже нет. Фактически, следователь признал, что в действиях Пампухова отсутствует умысел.

По большому счету, все обвинение в данном уголовном деле построено на домыслах следователя и показаниях двух напуганных женщин, которые впоследствии от своих слов отказались.

Должностные хитросплетения

По мнению Людмилы ЗАЙЦЕВОЙ, работавшей в ГИБДД по Приморскому краю с 2005-го по 2015-й годы инспектором по кадрам (по данному уголовному делу она проходила свидетелем), истоки этой скандальной истории надо искать в назначении Дмитрия Пампухова на должность командира отдельного батальона ДПС УГИБДД края.

На эту должность его долго не хотели утверждать по неизвестным причинам. Каждый раз, когда документы уже были готовы, они куда-то пропадали. Видимо, кто-то хотел устроить на это место своего человека. Назначение состоялось 25 апреля 2014 года, а через месяц, 27 мая, к нему в кабинет пришли сотрудники ОРС службы собственной безопасности УМВД России по ПК. Что было дальше, уже известно. Пампухова отстранили от должности 31 августа 2014 года и уволили из органов внутренних дел 30 октября 2014 года. С этого времени и до вынесения приговора суда он находился под домашним арестом.

Между тем, обвинив подполковника полиции Пампухова в пособничестве Алиеву в получении денег за прогулы, следователь почему-то не учел, что в период с 23 июля 2012 года по ноябрь 2013 года Пампухов занимал должность заместителя командира ОБ ДПС по кадровой и воспитательной работе. А куратором группы по ИАЗ, где работал Алиев, был еще один заместитель командира батальона, Сергей РОГОЖКИН. Он скончался в октябре 2013 года, на его место был назначен Алексей КРУГЛИКОВ. Кураторы и следили за контролем рабочего времени и соблюдением трудовой дисциплины в группе, что предписано их должностными инструкциями. Если Пампухов и общался с сотрудниками группы по ИАЗ, то очень редко и исключительно по кадровой работе.

Следователь же, не разобравшись в хитросплетениях функций и должностных обязанностей сотрудников отдельного батальона ДПС, назначил «мошенником» Дмитрия Пампухова, хотя он никакого отношения к группе по ИАЗ не имел. И не мог влиять на графики работы ее инспекторов. Это на следствии и на суде подтвердили многочисленные свидетели, в том числе, полковник полиции Сергей Сбродов – заместитель начальника УГИБДД России по Приморскому краю. Не сработало.

Отсюда вопрос, если инспектор Алиев работает в подразделении с 2005 года, то почему вопрос о его «прогулах» всплыл именно тогда, когда на должность командира ОБ ДПС утвердили Дмитрия Пампухова?

Может быть, действительно, кому-то приглянулась должность командира батальона. Кстати, сейчас место Пампухова занял Кругликов. Надолго ли?

Почему Алиев?

На этот вопрос сотрудники батальона ДПС, с которыми общался корреспондент «Золотой Рог» отвечали однозначно: - Так, видимо, решил начальник. Он не любит восточных людей. Поэтому говорил комбату, чтобы Наиба убрали куда-нибудь подальше.

Инспектора рассказывали, что Алиев был компанейским и безотказным парнем. Он всегда мог выручить деньгами не только товарищей по службе, но и нередко весь батальон. Нужны на праздник цветы? Пожалуйста. Женскому коллективу подарки? Нет проблем. У него в Москве родной брат - бизнесмен, который помогал Наибу.

Но Алиев не шиковал. Он жил на зарплату капитана полиции с больной матерью и воспитывал трех несовершеннолетних ребятишек. В августе 2011 года Наиб попал в ДТП, в результате получил травму. В 2016-м и в 2017-м годах – еще два несчастных случая и две черепно-мозговые травмы. Из-за проблем со здоровьем Алиев в 2017 году получил вторую группу инвалидности пожизненно.

Адвокаты Алиева около 10 раз подавал ходатайство в суд о проведении медицинской и психиатрической экспертизы своего подзащитного, настолько ему было плохо, но судья им отказывала, причем, безосновательно. Во время судебного процесса у Наиба обострились головные боли и боли в позвоночнике, и ему неоднократно вызвали «скорую». Тем не менее, судья Бессараб не признавала его справки и заключения врачей. Она считала обвиняемого симулянтом. Между тем, в СИЗО Наиба поставили на учет у психиатра. Но, будучи под арестом, надлежащего лечения он не получает: в СИЗО нет медицинских специалистов, которые смогли бы оказать ему своевременную квалифицированную помощь.

Для следствия Алиев был очень удобен в качестве мошенника: начальство за него не держалось, покровителей у него не было. Поэтому, ничего не стоило включить его в придуманную схему по устранению командира ОБ ДПС краевой ГИБДД Пампухова.

Все там будут?

Это может показаться странным, но работая над материалами уголовного дела, следователь «не заметил», что за 1 год 9 месяцев «отсутствия» Наиба Алиева на службе, он 2013 году проходил аттестационную комиссию, его повышали в должности и в специальном звании. Что оформлено соответствующими протоколами за подписями высокопоставленными офицерами полиции, в том числе начальником краевой Госавтоинспекции полковником полиции Олегом ЗУБАКИНЫМ и начальником УМВД России по ПК генерал-майором Николаем АФАНАСЬЕВЫМ. Причем, аттестацию инспекторы отдельного батальона ДПС проходят не заочно. Согласно выводам аттестационной комиссии, Алиев Наиб Фарман оглы в интересующий нас период времени «добросовестно и в полном объеме исполнял свои обязанности». И претензий к нему по исполнению функциональных обязанностей со стороны непосредственного руководства и руководства УМВД России по ПК не было. Более того, перед аттестационной комиссией и представлению к очередному званию (капитан полиции), все документы Алиева лично проверял начальник управления собственной безопасности УМВД России по ПК Геннадий МИТИН и признал их действительными.

Но, после приговора Советского районного суда, осудившего бывшего капитана Алиева Наиба Фарман оглы за отсутствие на службе длительное время, все аттестационные протоколы и выводы комиссии можно поставить под сомнение. Далее, следуя логике, все эти подполковники, полковники вместе с генерал-майором внесли в документы и подписали недостоверные сведения, тем самым, совершив злоупотребление своими служебными полномочиями? Ко всему, они проявили халатность, исполняя свои должностные обязанности. Если это так и есть, то их место - рядом с Алиевым и Пампуховым. Любопытно, что по этому поводу сказал бы старший следователь Рзаев? Или он тоже закрыл бы на это глаза?





Дмитрий Пампухов конвоируется в СИЗО после оглашения приговора.

Когда верстался номер

Как стало известно «Золотой Рог», судебным процессом над Алиевым и Пампуховым заинтересовалась телекомпания НТВ (Москва). В ближайшее время во Владивостоке должны начаться съемки сюжета на эту тему для программы «Человек и Закон».

МНЕНИЕ

Было ли преступление?

Высокопоставленные сотрудники МВД России, а также московские и владивостокские юристы, к которым автор данной публикации обращался за консультацией, однозначно заявляли, что 159-я статья Уголовного кодекса РФ («мошенничество») в данном случае «натянута» на дело Алиева – Пампухова. Или, как метко подметил один из столичных консультантов, следователю удалось то, чего до него никому не удавалось, найти черную кошку в темной комнате.

Даже если предположить, что Алиев, действительно, не ходил на работу, а Пампухов проморгал его прогулы, то это не уголовное преступление, а дисциплинарный проступок. К уголовному делу прогулы Алиева притянуты за уши. В данном случае, это трудовые отношения, регулируемые Трудовым кодексом и Федеральным законом «О полиции».

Судите сами, УМВД России по ПК своими же приказами Алиева назначает, переводит, перемещает, повышает, выдает денежное довольствие, и он за свою же зарплату мошенничал? Согласитесь, очень абсурдно звучит.

На верхнем фото: Наиба Алиева выводят из здания суда: «Мой приговор - это подстава!».

Поэтому продолжение следует…

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.