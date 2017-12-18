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"Ростелеком" вывел на "Звездную дорожку" юных фигуристов Приморья
15 декабря в Уссурийске прошел мастер-класс «Звездная дорожка», организованный Федерацией фигурного катания на коньках России и «Ростелекомом». В мероприятии приняли участие более 20 учеников детско-юношеских спортивных школ Приморского края. Профессиональными секретами с юными спортсменами поделился тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Урманов.
Ребята получили бесценный опыт общения с профессионалом и продемонстрировали собственные достижения. После мастер-класса участникам вручили памятные письма и сувениры от компании «Ростелеком».
«Я под большим впечатлением от того, что мне представилась возможность принять участие в мастер-классе олимпийского чемпиона Алексея Урманова, мы с тренером очень ждали его и готовились, чтобы показать, чему мы научились на наших тренировках. Теперь хочется приложить еще больше усилий для улучшения своих результатов в фигурном катании», - поделилась своими эмоциями фигуристка из Владивостока Антонина Скульская.
Кроме того, участников «Звездной дорожки» пригласили на Чемпионат России в Санкт-Петербург. На главные российские соревнования года поедут дети и их тренеры со всей России.
В Федерации фигурного катания на коньках России уверены, что программа мастер-классов «Звездная дорожка» – отличный инструмент для поиска новых талантов и одновременно способ поднять интерес к одному из самых красивых и зрелищных видов спорта во всех регионах России.
«Мы очень рады, что «Звездная дорожка» пришла к нам в Приморский край. Фигурное катание в крае обретает новый виток развития, наши дети очень талантливы и покоряют все новые и новые вершины. Фигуристы Приморского края составляют реальную конкуренцию спортсменам из школ фигурного катания ДВФО и Сибири. Уверена, что мастер-класс олимпийского чемпиона дал нашим юным спортсменам ценные знания, заряд энергии, уверенность в себе, и они покажут отличные результаты уже в скором будущем», – рассказала представитель Федерации Приморского края фигурного катания на коньках Елена Порубова.
«Несмотря на то, что фигурное катание молодой вид спорта для Приморья, уровень подготовки фигуристов меня приятно удивил. Такие мероприятия позволяют юным спортсменам укрепить веру в себя и воспитать волю к победе», – отметил Алексей Урманов.
«Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. С 2011 года «Ростелеком» и ФФКР совместно реализуют программу мастер-классов «Звездная дорожка» для начинающих фигуристов в регионах России. За это время в ней приняли участие сотни ребят из детско-юношеских спортивных школ во всех федеральных округах РФ. В общей сложности участниками проекта стали уже 42 города. Своим мастерством с детьми делились лучшие тренеры Федерации фигурного катания и известные спортсмены – Артур Дмитриев, Александр Жулин, Ирина Лобачева, Виктор Кудрявцев и другие фигуристы.
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