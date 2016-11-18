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Во Владивостоке кампус ДВФУ станет площадкой для битвы молодых учёных
24 ноября Дальневосточный федеральный университет откроет двери для проведения этого зрелищного мероприятия.
Science Slam – так называется международный проект, дающий шанс молодым учёным представить свои проекты. Впервые в России был проведён в Москве в 2012 году с большим успехом и в последующие года нашёл место сразу в нескольких городах.
Шесть проектов представят на соревновании участники:
Олег Рудзейт и Нарек Игнатов "Free energy project",
Екатерина Бушина "Как объяснить всё с помощью стрелочки",
Артур Нагапетян "Кошмар на улице спекулянтов",
Ксения Нижельская "QS - от фермы до вилки",
Артём Фролов "Как встретились ученый и буддист",
Данил Фонов "Биопротезирование верхних конечностей".
Зрителей ждёт не научная конференция в виде лекции, а доступное и увлекательное шоу в неформальной обстановке. Победителем Science Slam станет спикер, определённый зрительским голосованием. Гости также смогут принять участие, отвечая на вопросы организаторов.
Science Slam состоится на острове Русский, кампусе ДВФУ, в корпусе А, на 8-м уровне, в кафе Star Coffe 24 ноября в 17.00.
Вход бесплатный, с собой необходимо иметь паспорт, если вы не являетесь студентом ДВФУ.
Мария БУРЕНКОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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