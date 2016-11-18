В Приморье организовали первую дружину добровольных юных пожарных

В дружину вступило 150 школьников Надежденского района, торжественная церемония прошла в средней школе №5 п. Тавричанка, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе управления МЧС России по Приморскому краю.

В мероприятии участвовали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, представители местной администрации, управления образования Надеждинского района и Приморского краевого отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества».

Школьникам, изъявившим желание вступить в ряды пожарных добровольцев, вручили специальную одежду: футболки и кепки, значки, удостоверения. Юные пожарные – дети школьного возраста 10-15 лет.

Главные задачи юных добровольцев - проведение противопожарной пропаганды среди сверстников, знакомство детей с порядком правильных действий в случае возникновения пожара, а также популяризация профессии спасателя в глазах подрастающего поколения. Теперь ребятам предстоит пройти обучение, сдать зачёты по противопожарной безопасности, основам пожарного дела, физической подготовке и принимать участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

Примечательно также и то, что созданная в Надеждинском районе дружина юных пожарных, является единственной в Приморском крае. Инициатором ее создания стала заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Татьяна Малахова.

Сами ребята-добровольцы с гордостью говорят, что профессия огнеборца принадлежит к одной из самых опасных. Пожарные – это мужественные люди, которые несут ответственность за обеспечение надёжной и верной защиты здоровья и жизни людей от огня.

Иван КРЫШАН.

Фото МЧС России по Приморскому краю