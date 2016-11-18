Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии

Заявки на получение дальневосточных гектаров можно подать в том числе и на несовершеннолетних детей. Об этом сообщил губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам совещания под руководством Полномочного представителя Президента РФ – заместителя председателя Правительства Юрия Трутнева, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



Глава региона отметил, что приморские семьи подают заявки на всех членов семьи, в том числе на несовершеннолетних детей. Таким образом, можно получить сразу несколько гектаров.



«На землю может претендовать каждый вне зависимости от его возраста. Обязательным условием является регистрация на портале госуслуг и правильное оформление заявки на получение гектара», – заявил Губернатор.



Примеры получения «семейных» гектаров в Приморье уже есть. Так семья из Партизанского района получила сразу четыре гектара. Землю приморцы планируют использовать для строительства мини-гостиницы, то есть организацию предпринимательской деятельности, и обустройство сельскохозяйственного быта.



Владимир Миклушевский также добавил, что на сегодняшний день в Приморье подано почти 2,4 тысячи заявок на получение дальневосточного гектара. Более 440 из них уже одобрены. Помимо этого, регион готовится к реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре.







Дальневосточный гектар в Приморье можно оформить на каждого члена семьи от Primorsky kray на Rutube.

«Меньше чем через два месяца обладателями земли в Приморье смогут стать жители всей России. Мы надеемся, что третий этап значительно увеличит численность населения нашего региона. Чтобы справиться со всем объемом заявлений, к этой работе подключатся многофункциональные центры», – подчеркнул Губернатор.



По словам Юрия Трутнева, земельными наделами в Приморье активно интересуются жители Якутии.



«Сейчас Приморье занимает вторую строчку по количеству подавших заявки – всего их более 20 тысяч по всему Дальнему Востоку. Ожидаем, что с наступлением третьего этапа программы количество заявок гораздо увеличится, в том числе и от дальневосточников. Например, многие жители Якутии планируют получить гектар именно в Приморье», – отметил полпред.



Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок площадью 1 гектар жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта, приморцы – в Ханкайском районе. С 1 октября 2016 года жители края начали получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.



Дальневосточный гектар в Приморье можно оформить на каждого члена семьи. 17 ноября 2016 года



Жители края подают заявки на участки преимущественно в южных районах края: Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском. Чаще всего земельные наделы берут, чтобы вести личное подсобное хозяйство, строить жилье, заниматься охотой и рыбалкой, пчеловодством, открывать базы отдыха, заниматься предпринимательством.



Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. Площадь земель удалось увеличить на 500 тысяч гектаров за счет ряда мер, которые предприняли краевые власти в ходе подготовки к реализации второго этапа закона. Так, были сокращены полосы отвода дорог муниципального значения до 25 метров. Более того, планируется внести в закон поправки, разрешающие получение гектара на землях лесного фонда.



По мнению главы Приморья Владимира Миклушевского, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



