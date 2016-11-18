www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.92 р. 100 JPY: 59.61 р.
EUR: 69.5 р. 10 CNY: 94.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии

18 Ноября 2016, 12:00 | Приморье

Заявки на получение дальневосточных гектаров можно подать в том числе и на несовершеннолетних детей. Об этом сообщил губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам совещания под руководством Полномочного представителя Президента РФ – заместителя председателя Правительства Юрия Трутнева, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Глава региона отметил, что приморские семьи подают заявки на всех членов семьи, в том числе на несовершеннолетних детей. Таким образом, можно получить сразу несколько гектаров.

«На землю может претендовать каждый вне зависимости от его возраста. Обязательным условием является регистрация на портале госуслуг и правильное оформление заявки на получение гектара», – заявил Губернатор.

Примеры получения «семейных» гектаров в Приморье уже есть. Так семья из Партизанского района получила сразу четыре гектара. Землю приморцы планируют использовать для строительства мини-гостиницы, то есть организацию предпринимательской деятельности, и обустройство сельскохозяйственного быта.

Владимир Миклушевский также добавил, что на сегодняшний день в Приморье подано почти 2,4 тысячи заявок на получение дальневосточного гектара. Более 440 из них уже одобрены. Помимо этого, регион готовится к реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре.



Дальневосточный гектар в Приморье можно оформить на каждого члена семьи от Primorsky kray на Rutube.

 

«Меньше чем через два месяца обладателями земли в Приморье смогут стать жители всей России. Мы надеемся, что третий этап значительно увеличит численность населения нашего региона. Чтобы справиться со всем объемом заявлений, к этой работе подключатся многофункциональные центры», – подчеркнул Губернатор.

По словам Юрия Трутнева, земельными наделами в Приморье активно интересуются жители Якутии.

«Сейчас Приморье занимает вторую строчку по количеству подавших заявки – всего их более 20 тысяч по всему Дальнему Востоку. Ожидаем, что с наступлением третьего этапа программы количество заявок гораздо увеличится, в том числе и от дальневосточников. Например, многие жители Якутии планируют получить гектар именно в Приморье», – отметил полпред.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок площадью 1 гектар жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта, приморцы – в Ханкайском районе. С 1 октября 2016 года жители края начали получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

Дальневосточный гектар в Приморье можно оформить на каждого члена семьи. 17 ноября 2016 года

Жители края подают заявки на участки преимущественно в южных районах края: Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском. Чаще всего земельные наделы берут, чтобы вести личное подсобное хозяйство, строить жилье, заниматься охотой и рыбалкой, пчеловодством, открывать базы отдыха, заниматься предпринимательством.

Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. Площадь земель удалось увеличить на 500 тысяч гектаров за счет ряда мер, которые предприняли краевые власти в ходе подготовки к реализации второго этапа закона. Так, были сокращены полосы отвода дорог муниципального значения до 25 метров. Более того, планируется внести в закон поправки, разрешающие получение гектара на землях лесного фонда.

По мнению главы Приморья Владимира Миклушевского, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: дальневосточный гектар 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Псевдоним14:26, 18.11.2016#

    МОЙ гектар подарите Усольцеву и Соколовой

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews