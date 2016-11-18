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Во Владивостоке партнером смены "Info-дети" ВДЦ "Океан" выступил "Ростелеком"

18 Ноября 2016, 11:00 | Приморье

«Ростелеком» принял участие в смене «Info-дети» Всероссийского детского центра «Океан». Мероприятия направлены на поддержку и развитие детского творчества в области информационных технологий и средств массовой информации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Мы рады, что «Ростелеком» может поддержать активную и творческую молодежь в рамках программы «Info-дети».  Надеемся, что наши встречи и общение помогут ребятам принять решение в выборе профессии, возможно, некоторые из них выберут связи с общественность или работу в СМИ, и уже завтра мы встретимся с ними в едином информационном пространстве», – отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.

«Ростелеком» для ребят организует интерактивный урок по информационной безопасности, а также проведет викторину на тему информационных технологий.

В рамках конкурса «Медиа будущего» компания представит собственную номинацию «Цифровое будущее». Ребята поразмышляют об интернете вещей, подумают о том, что ждет информационные технологии через 5 лет, как мы будем получать или транслировать информацию? По каким каналам или устройствам? Лучшие проекты получат специальные призы от «Ростелекома».

«Сама идея этой программы – способствовать развитию информационной культуры среди ребят. Информационное же пространство давно перешло границы телевидения, журналов и радио. Невозможно представить современные медиа без интернета и постоянной обратной связи с аудиторией. Это и стало главным акцентом мероприятий смены», – говорит руководитель пресс-центра ВДЦ «Океан» Мария Слюсаренко.

Напомним, 2 августа ПАО «Ростелеком» и ВДЦ «Океан» утвердили концепцию развития информатизации детского центра до 2020 года. Данная концепция технологически позволит обеспечить исполнение задач Правительства Российской Федерации по увеличению количества мест для детей в лагере, созданию карт личностного развития и системы управления качеством образовательного процесса, формированию комфортных, безопасных условий обучения и научно-исследовательской деятельности, а также многое другое.

Всероссийский детский центр «Океан» – центр разработки и реализации тематических программ, направленных на развитие интеллектуального, лидерского, творческого и физического потенциала детей и юношества. Центр находится в городе Владивостоке Приморского края.


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  океан 



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