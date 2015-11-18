В Приморье амурский тигр вновь стал жертвой браконьеров

На территории одной из торговых баз в г. Уссурийске Приморского края обнаружены кости амурского тигра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю во время проверок торговых баз в г. Уссурийске обнаружили скелет молодой особи амурского тигра. Это произошло 10 ноября на территории производственной базы ООО «Агат». Установлено, что помещение, где изъяли мешок с костями, было арендовано гражданином Китая, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО «Центр «Амурский тигр».

В Центре «Амурский тигр» провели экспертизу, которая подтвердила принадлежность частей тела – редкому виду животных – амурскому тигру. Его смерть наступила в результате огнестрельного ранения. При каких обстоятельствах и кем было убито животное - установит следствие.

За последние три месяца в Приморском крае были изъяты шкуры и кости, которые принадлежали, как минимум, 7 особям тигра.

"Может показаться, что участившиеся случаи обнаружения частей тела амурского тигра или вскрытия фактов нелегальной охоты в отношении редкого хищника является следствием «разгула» браконьерства. Но замечу, что во всех случаях, за исключением одного, животные погибли не в этом и даже не в прошлом году. Мы прогнозируем, что количество задержаний будет и дальше расти в прямой зависимости от повышения эффективности работы правоохранительных органов и изменения законодательства, - комментирует Сергей Арамилев, директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр». - Хотелось бы вспомнить слова киногероя о том, что "правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!". Тем не менее, выявленные факты говорят о том, что в деле борьбы с браконьерством и торговлей частями тела тигра еще не поставлена "точка", и нам всем вместе предстоит многое сделать для искоренения основной угрозы для сохранения популяции амурского тигра".

Сотрудникам ОМВД России по г. Уссурийску еще предстоит в рамках возбуждённого уголовного дела установить всех причастных к преступлению лиц: как непосредственно убивших тигра, так и хранящих его части тела, будет установлена и причастность к преступлению арендатора помещения. Как сообщает прокуратура Приморского края, Уссурийская городская прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, поставив ход его расследования на контроль.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.