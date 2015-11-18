Правительство утвердило проект закона о безвозмездном выделении земли на Дальнем Востоке всем желающим

Кто первый подал заявку, тот и получит участок

Правительство России на прошедшей неделе рассмотрело проект федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В проекте закона содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа. Земля должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Передача участка иностранным гражданам, компаниям или лицам без гражданства запрещена. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 мая 2016 года.

По словам вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, новый закон рассчитан в первую очередь на людей с активной позицией, которые готовы что-то изменить. «Мы обратили особое внимание на то, чтобы механизм предоставления участков был прозрачен и прост», - подчеркнул он.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА отметил, что механизм предоставления земельных участков носит заявительный характер. «Кто первый подал заявку, тот и получит участок», - уточнил глава Минвостокразвития.

Подать заявку можно через интернет, а граждане, не имеющие доступа в интернет, смогут обратиться за такой услугой в любой многофункциональный центр или в уполномоченный орган местного самоуправления.

О высоком интересе к проекту выделения земли на Дальнем Востоке также свидетельствует тестовая работа информационного портала и «горячей линии». За два месяца работы портала НаДальнийВосток.рф и «горячей линии» к ним поступило свыше 25 тысяч обращений.

А главы субъектов Дальнего Востока прокомментировали рассмотрение проекта федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в правительстве Российской Федерации.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ:

- Инициатива о бесплатном наделении гектаром земли на Дальнем Востоке всех россиян - важнейший стратегический шаг в реализации национальной политики, направленной на ускоренное развитие региона. Люди получат землю и смогут построить на ней жилье, ферму или организовать собственное производство. Это то, что крайне необходимо сегодня региону...»

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ:

- Я этот проект поддерживаю. На стадии, когда мы его обсуждали, еще не было никакого проекта, - мы его поддерживали. Это как раз в ту «копилку» привлекательности дальневосточных рубежей для приезда сюда различного рода специалистов. Они сюда приезжают - мы им предлагаем хорошую работу, систему социального обеспечения, а если еще и бесплатный гектар земли, то это тоже будет стимулом. Наша задача - как можно быстрее этот закон принять, чтобы он начал действовать.

Президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ:

- Сама идея о предоставлении свободных земель всем желающим россиянам, безусловно, правильная и своевременная. Это может дать огромный стимул для привлечения на Дальний Восток экономически активного населения из других регионов. В то же время механизм реализации этой инициативы, с моей точки зрения, требует тщательной проработки, он должен быть предельно прозрачным и понятным, не вызывающим противоречий. Поскольку Дальний Восток и в географическом, и в административно-территориальном плане очень разный. В Якутии, например, есть огромные территории, где вообще не ступала нога человека. Там нет никаких коммуникаций. Неизвестно, что там сокрыто в недрах. В то же самое время земли сельхозназначения в нашей республике, которая исторически всегда была аграрной, уже давно распределены. Город Якутск перенаселен, вокруг него земля тоже в дефиците. Значит, остаются только совсем отдаленные участки. Законодателям надо очень внимательно подойти к рассмотрению этого вопроса, обязательно учесть все региональные особенности.

Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО:

- Это еще одно долгожданное решение. В некоторых дальневосточных субъектах Федерации даже стали принимать подобные законы на региональном уровне, люди уже получают землю. Конечно, поддержка со стороны государства, принятие соответствующего федерального закона облегчит жизнь дальневосточным аграриям, фермерам, всем людям, живущим на земле. Даст им возможность заниматься на этой земле, которой здесь более чем достаточно, не только личным подсобным хозяйством, но и любой другой деятельностью, например туристско-рекреационной.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.