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В Приморье разрабатывают генеральную схему очистки территорий края

18 Ноября 2014, 17:23 | Приморье

Генеральная схема разрабатывается по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в рамках реализации подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае». Эту работу ведет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с «Инвестиционным агентством Приморского края».

Система обращения с отходами будет основана на принципах государственно-частного партнерства. На первом этапе еще в 2013 году работы получено общее описание действующей системы обращения с ТБО на территории региона. Сегодня на втором этапе идет проработка экономических аспектов зонирования территории Приморья и определение приоритетных направлений развития системы управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами.

Как сообщил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко, сегодня можно говорить о ключевых моментах в подходе к разработке генеральной схемы. Это строительство и реконструкция 7 межмуниципальных комплексов по обращению с отходами, расположенных в Дальнереченском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Хорольском, Хасанском районах и Дальнегорском городском округе. Также это строительство 6 межмуниципальных профильных индустриальных парков по переработке отходов.

В генеральную схему также войдет реконструкция существующих комплексов по обращению с отходами, приуроченных к территориям опережающего развития и создание инфраструктуры по обращению с ТБО на территориях отдаленных малонаселенных сельских поселений.

По словам Александра Коршенко, в результате разработки и реализации мероприятий, заложенных в генеральную схему санитарной очистки, на территории Приморского края будет создана современная комплексная система по обращению с отходами, которая позволит решить насущную проблему отходов на много лет вперед.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: мусор  природа  экология  тбо  приморье 



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