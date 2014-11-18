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Во Владивостоке открылся новый спорткомплекс
Новый, уже 23-й по счету пришкольный спортивный комплекс открылся во Владивостоке. Современное футбольное поле с искусственной травой, прорезиненные беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, хоккейную коробку и гимнастические комплексы подарили городские власти учащимся 59-й школы и жителям микрорайона.
«Поздравляю вас с этим важным событием, теперь в вашей школе есть спортивный комплекс, где можно полноценно заниматься спортом, - обратился глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ к учащимся, учителям и жителям микрорайона, открывая новый пришкольный спорткомплекс. - Занятия спортом – это здоровье, сила, красота и успех. Важно, чтобы люди занимались здесь спортом постоянно. Я всегда прошу руководство школ, чтобы в свободное от занятий время эти спортивные объекты были доступны и для жителей. Ведь мы строим стадионы и площадки именно для того, чтобы спорт стал массовым и как можно больше горожан занимались физкультурой».
Раньше возле школы №59 была обычная грунтовая спортивная площадка. Сегодня по всему периметру школьного здания расположены современные спортивные зоны для занятий всеми видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом, хоккеем, легкой атлетикой, гимнастикой. Вокруг большого футбольного поля с искусственной травой и прорезиненными беговыми дорожками установлены комфортные крытые трибуны для зрителей, около хоккейной коробки - теплая раздевалка. А для безопасности на территории стадиона смонтировано освещение, ограждение и видеонаблюдение.
Напомним, 6 лет назад по инициативе Игоря Пушкарева во Владивостоке началась работа по строительству новых стадионов и спортивных площадок. В 2008 году главой города принята муниципальная целевая программа «Спортивный Владивосток» на 2009-2013 годы.
Был утвержден список школ, возле которых появятся спортивные объекты и где смогут заниматься не только школьники, но и жители микрорайона. Мэр распорядился, чтобы новые спортивные сооружения были построены по самым современным стандартам, что и делается.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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