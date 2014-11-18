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Петр Ханас: Очередной визит Президента подчеркивает важность Приморья для всей России

18 Ноября 2014, 13:02 | Приморье

Известный приморский политолог Петр ХАНАС уверен, что частые визиты первых лиц в Приморский край говорят о смене вектора развития страны в сторону Тихоокеанской России.

Сейчас в Приморье с рабочим визитом находится Президент России Владимир ПУТИН. По мнению экспертов, в последнее время визиты первых лиц в наш регион носят систематический характер.

«В августе я проводил исследование на данную тему. И выяснилось, что в последние несколько лет визиты первых лиц в Приморье участились и стали носить более систематический характер. Частота выросла в 2,5 раза», - заявил Петр Ханас.

По его словам, это говорит об огромном интересе Правительства к Приморскому краю.

«Государство декларирует развитие Дальнего Востока как основной приоритет. И это видно по тем проектам, которые сейчас реализуются на нашей территории, по заседаниям, проходящим здесь же, по более тесному взаимодействию со странами Тихоокеанского региона. Один только факт создания отдельного министерства по развитию Дальнего Востока говорит о многом! Государство видит перспективы развития региона и принимает все возможные меры для его осуществления», - подчеркнул Петр Ханас.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Путин 



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