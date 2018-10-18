Владивосток впервые увидит фотохронику России за 1955-2017 годы

Уникальная экспозиция фотографий российских и советских лауреатов World Press Photo, которая в течение пяти лет с успехом демонстрировалась в России и за рубежом, будет открыта 24 октября

24 октября во Владивостоке в Большом ГУМе (вход со стороны Старого дворика, уровень B) откроется выставка «Гран-при по-русски. Фотографии российских и советских лауреатов World Press Photo 1955-2017». Экспозиция будет работать до 14 ноября. Вход свободный.

На выставке представлены 559 фотографий 121 автора – лауреатов самого престижного конкурса фотожурналистов в мире World Press Photo. На снимках, которые увидят владивостокцы, – первый выход в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, практически все памятные события нашей страны за последние полвека, сделанные ведущими отечественными фоторепортерами. Выставка была представлена на крупнейшем мировом фотофесте в Хьюстоне (США), с 2013 года начала европейский тур, получила статус титульной выставки на четырех фотофестивалях в России, посетила 15 городов в нашей стране. Во Владивосток фотовыставка прибыла впервые – благодаря крупнейшему в России творческому благотворительному проекту «Поколение М» компании МТС. Выставка и мероприятия проекта проводятся при поддержке администрации города Владивостока.





1985, Владимир Джанибеков, Поощрительная премия, Искусство и наука.



«Фотожурналистика – любимый зрителями жанр. Она отражает нашу жизнь, парадную и повседневную, спортивную, культурную, природные катаклизмы, военные и социальные конфликты, – отмечает автор проекта РУСС ПРЕСС ФОТО, мастер «Поколения М» Василий Прудников. - Такие выставки интересны абсолютно всем. «Гран-при по-русски» по праву считается одним из самых грандиозных проектов в издательской и выставочной деятельности мирового уровня. Увидеть фотоисторию России в таком качестве – метр на метр, в хронологическом порядке – больше, пожалуй, нет возможности нигде. Это прекрасный учебник не только фотожурналистики, но и истории, поскольку это конкурс событийной фотографии».

В рамках просветительской программы проекта 23 октября в Большом ГУМе в 19:00 пройдет творческая встреча с куратором выставки и основателем «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василием Прудниковым.

Досье "Золотого Рога":

Василий Прудников - фотограф, фотожурналист, член Союза Журналистов РФ. Издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Организатор выставочного проекта «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса WorldPressPhoto 1955-2013», который был показан в пятнадцати городах России, а также в США, Голландии, Словакии. Преподаватель авторских фотокурсов (пленочная фотография, искусство портрета, лекции по истории отечественной фотожурналистики).

24 октября в молодежной библиотеке «БУК» состоится серия обучающих мастер-классов для детей и подростков до 18-лет, которую Василий Прудников проведет вместе с шестикратным лауреатом премии World Press Photo и фотографом международного Фонда защиты животных (IFAW) Александром Лыскиным. Лучшие снимки, сделанные участниками детских мастер-классов, впоследствии попадут в фотопроект «Поколение М: Live».

Досье "Золотого Рога": Александр Лыскин, фотограф международного Фонда защиты животных IFAW, член Королевского фотографического общества Великобритании, член союза журналистов России. Многократный победитель крупнейших международных фотоконкурсов для профессионалов: "World Press Photo", "Золотой глаз", "Золотая медаль"; "Interpressphoto", приз фирмы "Kodak" за лучшую цветную серию года; 3 место на фотоконкурсе UNESCO по окружающей среде, в котором участвовало 13000 фотографов из 144 стран мира. В России награжден "Серебряной Никой" за работы по экологии. Дважды обложки журналов с его работами были признаны лучшими обложками года (журналы "Огонек" и "Вокруг света").

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано почти 16,5 миллионов рублей, которые направлены на детские операции.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

На верхнем фото: 1986, Виталий Арутюнов, 3-й-приз, Истории в искусстве и развлечениях