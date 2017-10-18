Во Владивостоке завтра пройдет дождь

На севере края выпадет снег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 18 октября, над Приморьем располагается ядро антициклона. В крае сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер слабый, воздух прогреется до +1…+12 °C. Во Владивостоке осадков также не ожидается, ветер сменит свое направление на южное, максимальные температуры воздуха останутся на уровне вчерашнего дня.

Ближайшей ночью синоптическая ситуация в Приморье начнет меняться. В течение ночи антициклон будет смещаться на восток, и завтра днем переместится в Охотское море. Восток края еще останется под его влиянием, здесь сохранятся отрицательные температуры, −2…−9 °C.

На западе края атмосферное давление будет падать — приблизится очередной атмосферный фронт циклона, смещающегося над Китаем. Увеличится облачность и температурный фон повысится, 0…+7 °C.

Завтра, 19 октября, днем атмосферный фронт будет смещаться над краем, местами пройдут осадки в виде дождя, на северо-востоке края со снегом. Температура воздуха составит +8…+15 °C, на северо-востоке прохладнее, +1…+7 °C.

В ночь на четверг во Владивостоке увеличится облачность, станет теплее, в пределах +7…+9 °C. К утру начнется слабый дождь, который продолжится днем. Максимальная температура воздуха +10…+13 °C.