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Илья Мензелеев впервые проведет мастер-класс во Владивостоке
Преподаватель школы креативного мышления ИКРА научит шевелить извилинами на Русском MeetUp.
Преподаватель школы креативного мышления ИКРА Илья Мензелеев впервые проведет мастер-класс во Владивостоке. Эксперт выступит на Русском MeetUp в кампусе ДВФУ на острове Русском 24 октября и расскажет о стратегическом планировании в ИТ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Русского MeetUp.
Досье "Золотого Рога": Илья Мензелеев – преподаватель школы креативного мышления ИКРА, маркетинг-директор в агентстве Alter. Окончил НИУ ВШЭ, откуда унес дипломы бакалавра философии и магистра государственного и муниципального управления. Работая в Pichesky, Ogilvy и Publicis Media, приобрел незаменимый опыт во взаимодействии с самыми разными людьми, некоторые из которых талантливы, а кто-то даже гениален. Выиграл много тендеров и принес в агентства много денег (больше, чем унес).
На Русском MeetUp преподаватель школы креативного мышления ИКРА проведет мастер-класс "Стратегическое планирование в ИТ".
— Все, что мы сегодня наблюдаем — постоянная бета-версия реальности: от приложений на телефоне до моделей взаимодействия с интерфейсами и людьми. Несмотря на постоянную гонку компаний за ИТ-новшествами, важно помнить, что так или иначе взаимодействовать с этим будет человек (не важно b2b или b2c продукт вы делаете). У каждого человека есть свои мотивы и видение реальности, в которое иногда нужно вписаться, а иногда пойти вразрез. О людях я и буду говорить: об обычных потребителях ИТ-продуктов с их тараканами, инсайтами и эвристиками, — сказал Илья Мензелеев.
Досье "Золотого Рога": Первая ИКРА была запущена в апреле 2009 года как проект для подготовки digital-продюсеров, но уже к 2012 году стала полноценной школой коммуникаций, которая выпускала специалистов для работы в самых разных рекламных отраслях, не только в digital (ATL, BTL, event, пиар, маркетинг). Сейчас ИКРА — это школа креативного и стратегического мышления, с уникальной креативной методологией, основанной на опыте работы в коммуникациях и знаниях об интерактивных системах. Школа готовит специалистов для работы в креативных агентствах, исследовательских компаниях, дизайн-студиях и многих других организациях, где нужны сильные специалисты в области креатива и стратегии.
Напомним, Русский MeetUp – новое мероприятие в истории ИТ-форумов Дальнего Востока, которое впервые пройдет во Владивостоке 23-25 октября. Это обмен опытом, встречи и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.
Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru
Участников ждет насыщенная программа: 12 треков, более 60 секций, блоки по ИТ, маркетингу и бизнесу. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications, кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, хакатон по фиджитал, Kaspersky CyberDay и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой и узнать о главных спикерах форума можно здесь.
Организаторы адаптировали ее под индивидуальные интересы интернет-пользователей. Теперь у них появилась возможность составить персональное расписание в дни мероприятия.
Спикерами форума выступают приглашенные эксперты федерального и международного уровня. В их числе: евангелист коммуникационных технологий, инвестор, организатор международной конференции MoNage Джефф Пулвер (США), координатор проекта "Кибер Россия" Роман Поволоцкий (Москва), Google Developer Expert Алексей Коровянский (Омск), руководитель разработки клиентской части медиапроектов в Mail.ru Group Борис Ребров (Москва), основатель и генеральный директор школы креативного мышления ИКРА Василий Лебедев (Москва), Deep Learning R&D engineer в NVIDIA Дмитрий Коробченко (Москва) и др.
Также в рамках форума пройдет выставка высоких технологий.
Организаторами мероприятия выступают PrimaMedia, ДВФУ, дальневосточное представительство фонда "Сколково" и агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Деловая газета "Золотой Рог".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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