"Гектарщиков" зовут в колхозы

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) представило проект развития коллективной деятельности на «дальневосточных гектарах». Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, около трети заявителей планируют вести на участках сельскохозяйственную деятельность, а каждая десятая заявка является коллективной.

Отмечается, что форма кооперации популярна среди получателей гектара, поскольку она позволяет снизить затраты на снабжение и обслуживание технических средств и инфраструктуры, а также дает возможность производствам выйти на крупных закупщиков благодаря объединению объемов продукции.

«Сегодня Агентство оказывает поддержку гражданам, планирующим совместно осваивать «дальневосточные гектары» и желающим присоединиться к действующим кооперациям. Для них будут проведены обучающие мероприятия, вебинары, консультации экспертов, будут разработаны специальные методические пособия. Мы планируем создать Центр поддержки кооперации на «дальневосточных гектарах», - сказала руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария ПОЛЯКОВА.

Отмечается, что в 2017 году было выделено порядка 2,2 млрд рублей бюджетных средств на поддержку сельскохозяйственной кооперации. Министерство сельского хозяйства планирует создавать оптово-распределительные центры на основе кооперации, а также адресно поддерживать экспортные проекты. В число пилотных регионов, выбранных Минсельхозом для апробации новых механизмов, входят Якутия и Хабаровский край.

Ранее АРЧК ДВ запустило проект по созданию кластера цифровой экономики в рамках программы «Дальневосточный гектар». В сентябре Агентство открыло сбор предложений по разработке единой торговой площадки «Marketplace дальневосточного гектара». Проект позволит объединить получателей «дальневосточных гектаров» в торговую сеть, где они смогут не только приобрести необходимые товары и услуги для освоения земельных участков, но и получить дополнительную выгоду от реализации собственной продукции с помощью объединения в крупные партии.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. С 1 июня 2016 года право на «дальневосточный гектар» получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России. Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.