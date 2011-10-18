Минобороны РФ готово передать Приморью 993 объекта

Всего Минобороны РФ готово передать 2000 объектов.

Передача жилого фонда, коммунально-бытовых и социально-культурных объектов ведется по поручению президента в 66 регионах РФ в рамках формирования нового облика российской армии. Более 1500 будет передана властям Приморья и Сахалинской области, сообщает сайт военного ведомства.

Согласован порядок передачи местным властям 993 ведомственных объектов на территории Приморского края, 475 - в Забайкальском крае и более 500 - на островах Сахалинской области. Для скорейшей передачи объектов и их внедрения в инфраструктуру муниципальных образований правительство сократило перечень документов, необходимых для офориления имущества.