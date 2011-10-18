Между Владивостоком и Ольгой будет паромное сообщение

Добраться из Владивостока в Ольгинский район можно будет с помощью парома или самолета. Об этом заявил Сергей ДАРЬКИН в ходе своей поездки в село Милоградово Ольгинского района на встрече с местными жителями.

Губернатор сообщил, что в следующем году начнется строительство дороги от Сергеевки до Лазо, а затем будет построена дорога до Ольги. Кроме того, Приморье купило новый паром, и с 2012 года будет налажено паромное сообщение между Владивостоком и Ольгой. Край также получит самолет Як-40, который будет выполнять рейсы в отдаленные районы Приморья, в том числе в Ольгинский район.