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Туристы выходят на экотропу

18 Сентября 2018, 15:00 | Приморье

Маршруты на охраняемых территориях в Приморье пролегают как по суше, так и по морю

 

Заповедные территории – одни из самых привлекательных мест посещения для туристов. Нетронутые цивилизацией территории позволяют прикоснуться к первозданной природе. Приморский край в этом плане выглядит особенно привлекательным, ведь его можно по праву назвать экологическим регионом – более 20% площади занимают исторические памятники, национальные парки и заповедники.

«Удэгейская легенда»

Одной из уникальных заповедных жемчужин Приморья является национальный парк «Удэгейская легенда», прогулку по которому предлагает Деловая газета «Золотой Рог».

Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, гости и жители Приморья могут оценить особенность природных достопримечательностей региона и посетить национальный парк «Удэгейская легенда». Парк был создан в 2007 году и расположился в Красноармейском районе Приморского края. Территория парка включает часть бассейна реки Большая Уссурка в ее среднем течении и нижнюю часть реки Арму, а также нижнюю часть долины р. Перевальной. Национальный парк выполняет сразу несколько поставленных перед ним задач: сохранение долинного комплекса рек западного макросклона Сихотэ-Алиня, создание условий для экологического туризма, вовлечение местного населения в природоохранную деятельность.

Стороны Морского заповедника

Заповедные тропы Приморья пролегают не только по лесным чащам, но и по морским просторам: в бухтах залива Петра Великого расположился единственный в России Дальневосточный Морской биосферный заповедник, площадь которого 63 тысячи гектаров.  Разделена его обширная территория на четыре участка по названию сторон света, и каждый из них представляет уникальные объекты показа. На Южном участке туристы смогут побывать в самой южной точке России – острове Фуругельма и понаблюдать настоящий птичий базар. Здесь гнездится самая большая в мире колония чернохвостых чаек, которая обжила не только остров, но и батарею, принимавшую участие во Второй Мировой войне.

Восточное побережье заповедника называют берегом поющих сосен. На скалистых склонах, изрезанных глубокими гротами и пещерами, растут величественные сосны, зелень которых весной оттеняет буйство цветения рододендрона. На Западном участке в состав заповедника входит бухта Миноносок – одна из самых красивейших бухт полуострова Краббе, который стал украшением Приморского края. А Северный участок заповедника расположился на острове Попова, где туристов ожидает еще шесть экологических маршрутов.

На фото: Морской биосферный заповедник является самой настоящей жемчужиной Востока России.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: экотропа  туризм  заповедники 













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