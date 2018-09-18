Экстрим на природе

Как вернуться из похода живым и здоровым

Экстремальные экскурсии по тайге – это увлекательное приключение, возможность почувствовать прилив адреналина, новые эмоции, получить впечатления на всю жизнь. Это перспективное направление отмечено и в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Однако, принимая решение отправиться в лес, нужно знать, что именно вам понадобится в такой прогулке, как обезопасить себя от рисков заблудиться или получить травму. Одним словом, даже путешествие по тайге в сопровождении опытного инструктора не может гарантировать полную безопасность.

Как правило, экстремальные экскурсии по тайге – это туры, проходящие под контролем опытного проводника или туристической организации. Обычно в них принимает участие небольшая компания людей. Перед началом экскурсии вас обязательно проинструктируют по безопасному поведению в экстремальной ситуации и, при необходимости, предоставят специальные инструменты и одежду. В этом случае, за жизнь и здоровье участников тура несет ответственность компания, организовавшая тур. А если прогулка по тайге стала вашей личной инициативой?

Тайга шутить не любит

О том, что нужно знать, отправляясь в лес, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал опытный путешественник Игорь СКИКЕВИЧ:

- Опытным путешественникам не нужно доказывать, что тайга – это громадный живой организм, который не прощает ошибок, но знание и труд уважает.

Даже если вы идете в тайгу всего на несколько часов, обязательно захватите провизию с запасом - соль, чай, сухари, сало, воду и обязательно аптечку. Также должно быть в наличии оборудование – топорик, нож, спички или огниво, котелок, фонарик.

Одежда и обувь для похода должна быть соответствующей: брюки снизу зауженные; теплая куртка, застегивающаяся выше подбородка и имеющая длинные рукава; ботинки с толстой и рифленой подошвой. И желательно подстраховаться, взять с собой теплые вещи – свитер, запасные носки х/б и шерстяные, тёплое трико, спортивную вязаную шапочку. Погода в тайге может резко меняться.

Также не нужно забывать, что в походе одежда может вымокать от пота так, что ее «хоть выжимай». Очень много воды выводится вместе с потом. Поэтому необходимо с собой иметь «Регидрон» - порошок, который применяется при обезвоживании. Это смесь солей, которых так не хватает организму при длительных нагрузках. Благодаря ему не нужно глотать лишние литры воды.

Чтобы стать в тайге «своим», нужна серьезная подготовка, так как природа шуток не любит. Компас и карта местности в рюкзаке путешественника должны быть обязательно.

В настоящее время для похода в тайгу многие туристы и путешественники применяют различные GPS навигаторы с электронным компасом. Однако, в любом случае перед походом обязательно покажите ваш маршрут родственникам или друзьям чтобы в случае если вы заблудитесь, близкие знали в каком периметре вас искать. Многие туристы забывают о таком простом, но важном правиле, что часто приводит к печальным последствиям. И нужно помнить о том, что правая нога всегда делает больше шаг, чем левая, и не зная местности или ориентиры базового лагеря, вы попросту будете идти кругами. Если вы все-таки заблудились, самое главное - не впадать в панику. Желательно найти любую тропинку или дорожку – независимо от того, как давно по ним ходили, они выведут вас к людям.

Если идти по течению любого водотока, вы тоже найдете людей, так как ручьи и речки, как правило, сливаются в большие артерии, на берегу которых часто расположены поселения. Но я бы не советовал плутать по лесу в поисках выхода – можно забрести еще дальше в чащу. Разумнее будет найти открытое сухое место с обзором на все четыре стороны и разбить там лагерь. Возможно, вам предстоит пробыть здесь достаточно долгое время, поэтому запасайтесь дровами и разводите костер побольше – так вас быстрее заметят с поискового вертолета. Нужно разделить пищу и воду на порции и расходовать их экономно. Обратите внимание на все съедобное, что может быть вокруг вас, задача номер один - это продержаться до прихода спасателей.

Необходимо помнить, что в любой момент может пойти дождь. Поэтому спички спрячьте в целлофан – без огня в лесу выжить трудно. Можно, конечно, костер разжечь от ружья, но береста или мох должны быть сухими. Кроме дроби из патрона выньте пыж, оставив в нём порох с одной прокладкой. Спрячьте под курткой все, что может промокнуть.

При наличии костра, в тайге продержаться можно достаточно долго. Особенно в теплое время года. Например, голод утолит простой кипяток с травами. Можно заварить мяту, зверобой, бруснику, чабрец. Добавить ягоды: жимолость, голубику, чернику, клюкву, дикую малину или черешню – все то, чем богата тайга. Если ничего этого вам найти не удалось, пустите в ход кору березы, осины, ивы, вербы. Если вы заблудились в грибное время, считайте – повезло. Грибы можно поджарить на костре, они питательны и хорошо утоляют голод. Подосиновики, боровики и сыроежки отличить от поганок может практически каждый человек. Белый гриб и рыжики можно употреблять в пищу в сыром виде.

При наступлении голода есть можно и земноводных, например, лягушек. Помните: все, что окрашено в яркие красочные цвета – ядовито. Если рядом водоем – рыба станет вашим спасением. Одним словом, при наличии элементарных знаний, умереть с голоду в тайге будет проблематично. Зимой в тайге, конечно, другие законы, но мы сейчас рассматриваем летне-

осеннее время года.

Охота: опасности и приключения

Тайга является тем местом, где охота обретает особенный смысл. Помимо природных богатств, на огромной территории скрываются настоящие реальные опасности, одна из которых – встреча с таёжными жителями. Охотники имеют все шансы посостязаться с диким зверем в храбрости, выносливости и смекалке.

В лесах Уссурийской тайги обитает самая разнообразная дичь, поэтому на этой территории популярна спортивная и промысловая охота. Чаще всего она направлена на белку, колонка, оленя, изюбря и косулю. Широко распространена добыча птиц - в основном водоплавающих, а так же рябчиков.

Таежную охоту предсказать невозможно. Бывает, даже опытным охотникам не удается подстрелить даже самую доступную дичь, в то время как новички заполучают редкий трофей. Необходимо осознавать, что прогулка в лес не будет легкой и быстрой. Чтобы выследить дичь, потребуется преодолеть значительные расстояния по пересеченной местности, поэтому, помимо физической выносливости, понадобятся знания и навыки выживания в тайге, а также спецсредства, без которых охотиться в суровых таежных условиях будет невозможно. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и получить от охоты максимум удовольствия, прежде чем идти в тайгу, нужно тщательно подготовиться: подобрать одежду, обувь, инструменты, пройти инструктаж по элементарным правилам поведения в лесу: как ходить по тайге, где найти воду и пищу, если готовые запасы еды на исходе.

У каждого охотника может возникнуть ситуация, при которой он встретится с опасным агрессивным зверем один на один. Оплошностей и ошибок тайга не прощает. Нужно объективно оценивать как свою физическую форму, так и силу желания заполучить тот или иной трофей. Дикие звери не встретят вас с распростертыми объятиями, но если знать их повадки и тщательно подготовиться к такой встрече – фантастические впечатления от охоты вам обеспечены.

Таежная фауна Уссурийской тайги очень разнообразна, поэтому выбор трофеев у охотников огромный. Особенно тайга привлекает профессионалов, но также, нередко, различными компаниями организуются туры и для любителей пострелять.

Бурый медведь – сильный и опасный хищник. Справиться с ним под силу только опытным охотникам. Способ охоты на этих животных определяется размерами особи, которые встречаются в той или иной местности и существенно различаются. К примеру, вес медведей-самцов, обитающих на Камчатке, доходит до 600 кг. Для охоты на бурого медведя специалисты используют лаек, натасканных на этого зверя. Некоторые отстреливают его с вышек.

Добыть волка для профессионального охотника – «дело чести». Чтобы получить такой трофей, придется быть максимально сосредоточенным, так как врасплох застать этого зверя очень проблематично. Некоторые хозяйства сами становятся инициаторами отстрела этих хищников, приглашая опытных охотников поучаствовать в крупных облавах.

Самый популярный распространенный вид охоты в тайге – на копытных животных: маралов, изюбрей, косуль. При этом охотники используют любые способы подстрелить животное – от отстрела с вышек до облав. Разница, конечно, есть. Например, в охоте на маралов помогают специально обученные собаки, тогда как в облавах на косулю они не помощники – быстрое животное не подпускает к себе на расстояние выстрела, добыть такой трофей очень непросто.

Опытным охотникам прекрасно известно, что кабаны не меняют маршруты следования к местам жировки годами. Охота на этих животных ведется на переходах. Но даже если очень хорошо знать повадки кабана, готовиться к легкой добыче не стоит. Это очень опасный зверь, схватка с которым один на один может быть непредсказуемой, особенно если столкнуться с крупным секачем.

Огромное количество адреналина приносит охота на рябчиков и глухарей, а также на пушного зверя: белку, соболя или горностая. Кроме того, в Уссурийской тайге вашей законной добычей могут стать изюбрь, пятнистый олень, рысь, выдра и барсук.

Рыбалка как способ качественного отдыха

Самая большая река центральной части Приморья - Уссури. Для региона она имеет колоссальное значение, поэтому неудивительно, что до революции весь этот край был назван в честь его главной водной артерии – Уссурийским. Благодаря потрясающей природе этих мест, река пользуется огромной популярностью у туристов.

Очень увлекательное занятие на реке Уссури – рыбалка. Разнообразный рельеф дна и уникальные географические условия позволяют здесь встретить самых разных рыб: от тех, кто предпочитает чистые и бурные горные потоки, до любителей зарыться в донный ил в стоячей воде. В реке Уссури водится щука, сом, осетр, гольян, таймень и многие другие разновидности рыб.

Эффективность рыбалки зависит от выбора правильного времени. Так, в летний сезон в Уссури остаются только донные виды рыб, остальные уходят на нерест в ее притоки. Кету лучше ловить осенью. Мелкий хищник ротан – рыба неприхотливая, клюет на любую «животную» наживку, его ловят на самые разные снасти. Ареал его обитания – недалеко от берега, под упавшими деревьями или около какой-нибудь водной растительностью. Ловить его можно круглый год, но профессиональные рыболовы знают, что особенно активно он клюет с весны до осени.

Каждый может найти свой собственный способ отдыха в дикой природе. Собираясь в тайгу или на рыбалку, необходимо помнить: чтобы избежать опасностей и чрезвычайных ситуаций, подготовиться к такому походу нужно со всей ответственностью.

Досье "Золотого Рога": Скикевич Игорь Викторович, Российский парапутешественник-экстремал, общественный деятель. Изобретатель и конструктор первой в мире самоходной подводной инвалидной коляски. Ведущий эксперт по паратуризму. Вице-президент Национальной Академии исследований и открытий «Русский путешественник», член «Русского географического общества», учредитель Федерации паратуризма России, основатель Всероссийского Суворовского патриотического движения «Доблесть и верность», основатель благотворительного фонда «Компас Жизни».

На фото: Опытный путешественник Игорь Скикевич знает все о приморской тайге и ее обитателях.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.