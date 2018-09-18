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Пройдусь я по приморской, сверну на сахалинскую…

18 Сентября 2018, 17:26 | Приморье

На территории набережной ДВФУ дальневосточные регионы представили тематические павильоны

 

Набережная бухты Аякс ДВФУ в рамках Восточного экономического форума уже в четвертый раз превратилась в «Улицу Дальнего Востока». Традиционная площадка, пользующаяся большой популярностью не только у гостей форума, но и у жителей Владивостока, приветливо распахнула двери тематических павильонов девяти субъектов Дальнего Востока.  И если с 11 по 13 сентября выставка работала только для участников ВЭФ, то 15 и 16 сентября экспозицию посетили все желающие.

Павильоны «Улицы Дальнего Востока» заняли более километра на набережной ДВФУ: регионы демонстрировали свои успехи и потенциал с размахом. Инсталляции, интерактивы, проекционные залы, стилизованные смотровые площадки и само оформление павильонов заслужили особое внимание гостей выставки, которых, благодаря мерам программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, становится все больше. Переливающиеся «икринки» Камчатского края, золотое сердце Магаданской области, Сихотэ-Алинский хребет Приморья – каждая из экспозиций этих и других субъектов рассказывала об особенностях регионов, его культурных и природных ценностях.


 

 
 

 

 

 

 

Также, помимо прогулки по «Улице Дальнего Востока», гости выставки могли принять участие в флешмобах и многочисленных конкурсах, попробовать себя в роли повара или охотника на виртуального мамонта и даже проехать на «поезде» от Сахалина до Москвы. Помимо дальневосточных регионов, свои необычные экспозиции представили Росрыболовство, Минприроды России, Минпромторг России, Минкульт России, Минспорт России. Гостем выставки в 2018 году выступал павильон Кемеровской области.

Фото Юрия РОГОВА.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: вэф  ДВФУ  улица дальнего востока 






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