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Приморская "ракушка" со своей жемчужиной
За два года океанариум на острове Русский посетило около миллиона человек
Приморский океанариум открылся для посетителей два года назад, 6 сентября 2016 года. По своим размерам он является самым большим на территории России и третьим в мире. Посетившие Приморский океанариум ученые из США, Китая и Японии единогласно включили его в пятерку лучших на Земле.
О том, как протекает жизнь научно-образовательного комплекса национального масштаба Деловой газете «Золотой Рог» рассказали сотрудники океанариума.
Уникальность в плюс
Напомним, Приморский океанариум, расположенный на Русском острове, был создан по поручению президента России Владимира ПУТИНА. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы власти позиционируют Приморье как туристическую дестинацию на мировых рынках. И новый объект тому подтверждение - за два года здесь уже побывало около млн человек, в том числе из Азии и Европы.
Наука, образование и красивейшее зрелище в Приморском океанариуме объединены под одной крышей. Обычных посетителей ждут экскурсионные программы по экспозициям и в дельфинарии. Школьники и студенты могут посетить лекции, выставки и мастер-классы. На базе шести лабораторий, оснащенных современным оборудованием, проводят различные исследования. Уникальность Приморского океанариума заключается в многообразии просветительских проектов, одно направление деятельности дополняет и расширяет возможности другого.
Эксклюзивной можно назвать и архитектуру строения: дельфинарий построен в форме гигантской раковины, а сам океанариум напоминает огромную волну, накатывающую на раковину и выносящую ее на живописный берег. Площадь внутреннего пространства океанариума превышает 37 тыс. кв. метров - это почти пять футбольных полей. Здесь расположены 135 аквариумов с общим объемом воды 15 тыс квадратных кубометров, подводный тоннель длиной в 70 метров, а также дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами на 800 зрителей.
Девять постоянных экспозиций океанариума объединены общей научной идеей: у посетителей есть возможность проследить путь зарождения жизни в океане и увидеть эту жизнь, представленную в современном мире - во всех морях и климатических зонах Земли.
Под самой большой в мире ракушкой живет около 500 видов морских обитателей. В общей сложности, в океанариуме представлено 10 тыс. особей рыб, млекопитающих, амфибий, рептилий, птиц.
Танцы со скатами
Людей, работающих с морскими млекопитающими, в океанариуме называют тренерами, а не дрессировщиками. В основе дрессировки, так или иначе, лежит подавление личности животного, в океанариуме этого не происходит. Работа с морскими млекопитающими основана на доверии и взаимопонимании. Тренеры очень много времени проводят с питомцами, изучают их характер и повадки, вырабатывают особый язык общения, подмечают, что любит и умеет делать животное, и закрепляют этот навык.
Тот же подход применяется в работе с хищными рыбами. Кормление акул и скатов в Приморском океанариуме превратилось в захватывающую программу «Танцы со скатами». Биологи-водолазы обучили своих подопечных различным трюкам, что с точки зрения биологии практически невозможно, некоторые элементы этих танцев - единственные в своем роде, их не увидишь больше нигде в мире.
Любимцами сотрудников и гостей океанариума стали три байкальские нерпы. Эти тюлени обладают высоким уровнем интеллекта: тренеры смогли всего за несколько занятий научить их кружиться в воде, подавать ласту и делать сальто.
Неизменный интерес вызывают у гостей океанариума животные, которые населяли Землю во времена динозавров-мечехвостов и «живых ископаемых» – наутилусов, которые практически не изменились за миллионы лет эволюции.
Популярен и зал осьминогов, этих моллюсков называют главными интеллектуалами среди беспозвоночных, а еще гигантские осьминоги отличаются невероятной эластичностью и могут проникать в отверстия, которые намного меньше их собственного размера.
Недавно в главном корпусе океанариума появились первые на Дальнем Востоке пингвины Гумбольдта. С ними особенно быстро находят общий язык дети.
Среди приморцев немало постоянных посетителей океанариума. Родители привозят детей на занятия в эколого-биологическую студию «Белек». Приезжают целыми семьями, чтобы увидеть обновление коллекций и побывать в своей любимой экспозиции, будь то «Тропический дождевой лес», «Полярный мир» или «Океанская бездна».
Каждая экспозиция океанариума является непростым объектом, обитатели которого порой испытывают друг к другу далеко не дружеские чувства, поэтому специалистам нужно создать такие условия, чтобы представители разных видов мирно соседствовали, не посягая друг на друга.
Науке в подспорье
Те, кто впервые посещает океанариум, поражаются масштабам комплекса и высокой информативности экспозиционного пространства. В каждой зоне установлены интерактивные панели и столы, с помощью которых можно уточнить информацию о любом из видов, представленных в экспозиции и почерпнуть дополнительные знания о Мировом океане и его обитателях.
Приморский океанариум является одним из крупнейших образовательных центров Приморья - в рамках проекта «Просветительская среда» здесь побывало более 15 тыс. школьников края.
Также океанариум является площадкой для различных исследовательских проектов. Так, недавно здесь стартовала серия научных экспериментов как фундаментального, так и прикладного характера, в основе которых лежит изучение акустической активности белух. Несколько десятилетий ученые по всему миру записывают сигналы дельфинов и китов, но их однозначного «перевода» на человеческий язык пока нет. Попытки понять язык морских млекопитающих предпринимают и приморские ученые с помощью тренеров океанариума. Доверие между белухами и людьми обеспечивает естественные реакции морских животных и позволяет получить более точные данные.
На верхнем фото: Тех, кто попадает в океанариум в первый раз, конечно, удивляют масштабы здания и роскошные инсталляции с морскими обитателями.
Фото Юрия РОГОВА
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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